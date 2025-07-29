Петербургский гид по Эрмитажу: секреты входов, о которых молчат путеводители

Не все знают, что в музейную сокровищницу ведут разные двери.

На сайте Эрмитажа предлагается несколько вариантов входных билетов. В чем их отличие? И какой билет выбрать, чтобы увидеть «все»?

Важно: с какого бы входа посетитель ни попал в Эрмитаж, ему будут доступны все экспозиции — как постоянные, так и временные.

Последних обычно не менее десяти.

Зачем тогда нужны разные входы?

Для музея-гиганта это то же самое, что развязки для мегаполиса: они позволяют избежать «пробок» и попасть в нужное место кратчайшим путем.

При этом маршрут от каждого входа продуман таким образом, чтобы человек мог увидеть шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка.

А еще единственное в России творение Микеланджело, древности Египта, Греции и Рима.

Четыре входа в главный музейный комплекс

В Главном музейном комплексе (который в обиходе называют Эрмитажем) для посетителей открыты четыре входа.

Как пишет пресс-служба музея, два из них — основные: с Иорданской лестницы и с Церковной лестницы.

Вход с Иорданской лестницы

Самый впечатляющий — рассчитанный на то, чтобы у посетителя захватило дух.

Не случайно лестницу также называли Парадной и Посольской: иностранные дипломаты и высокопоставленные гости, поднимаясь по ней, сразу приходили в восторг.

Этот вход идеален для:

Для тех, кто давно не был в Эрмитаже и жаждет освежить в памяти это «Ах!».

Желающих кратчайшим путем добраться до парадных залов Зимнего дворца, в том числе до Большого тронного зала, где представлены шедевры западноевропейского и античного искусства.

Как пройти: со стороны Дворцовой площади нужно идти прямо через главные ворота Зимнего дворца, затем повернуть направо.

Вход с Церковной лестницы

Более сдержанный (по сравнению с Иорданской лестницей).

У Церковной лестницы, ведущей в Малую церковь Зимнего дворца, есть свои поклонники.

Этот вход подойдет:

Тем, кто предпочитает не людные места и не хочет стоять в толпе фотографирующихся у Иорданской лестницы;

Тем, кто ищет кратчайший путь к Малахитовой гостиной с Большой малахитовой вазой, к покоям императорской семьи;

Тем, кому не хватило билетов на вход с Иорданской лестницы: он популярен среди туристов, и билеты быстро заканчиваются.

Как пройти: со стороны Дворцовой площади прямо через главные ворота Зимнего дворца. Затем поворот налево.

Вход со стороны Шуваловского проезда

Расположен в стороне от основных входов в музей.

Обычно им пользуются большие экскурсионные группы, но он доступен и для индивидуальных посетителей.

Назван в честь обер-гофмаршала графа Андрея Петровича Шувалова (1802–1873), управляющего Зимним дворцом.

Рекомендован:

Владельцам билетов по Пушкинской карте;

Людям с ограниченной подвижностью;

Тем, кто интересуется временными выставками в Манеже Малого Эрмитажа.

Как пройти: с Дворцовой набережной (дом 36) или с Миллионной улицы (дом 37).

Шуваловский проезд — это сквозной путь: в часы работы музея можно напрямую пройти с Дворцовой площади к Неве и обратно.

Вход со стороны Комендантского подъезда

Название напоминает о квартире дворцового коменданта, или «майора от ворот»: справа от подъезда находилась его квартира.

Этот вход предназначен только для экскурсионных групп и членов Клуба друзей Эрмитажа.

Этот вход — для:

Тех, кто приобрел экскурсию, в том числе обзорную;

Желающих посетить Бриллиантовую кладовую. Это отдельная экскурсия, после которой можно продолжить осмотр других залов Эрмитажа.

Как пройти: с Дворцовой площади — справа от Главных ворот.

Важно: существует более дорогой билет, который позволяет посещать Эрмитаж в любое время в течение трех дней — через любой вход.

Такой билет особенно удобен для гостей города: он не привязан к определенному сеансу, что обеспечивает гибкость в планировании.