Петербургский гид по Эрмитажу: секреты входов, о которых молчат путеводители

На сайте Эрмитажа предлагается несколько вариантов входных билетов. В чем их отличие? И какой билет выбрать, чтобы увидеть «все»?
Важно: с какого бы входа посетитель ни попал в Эрмитаж, ему будут доступны все экспозиции — как постоянные, так и временные.
Последних обычно не менее десяти.
Зачем тогда нужны разные входы?
Для музея-гиганта это то же самое, что развязки для мегаполиса: они позволяют избежать «пробок» и попасть в нужное место кратчайшим путем.
При этом маршрут от каждого входа продуман таким образом, чтобы человек мог увидеть шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка.
А еще единственное в России творение Микеланджело, древности Египта, Греции и Рима.
Четыре входа в главный музейный комплекс
В Главном музейном комплексе (который в обиходе называют Эрмитажем) для посетителей открыты четыре входа.
Как пишет пресс-служба музея, два из них — основные: с Иорданской лестницы и с Церковной лестницы.
Вход с Иорданской лестницы
Самый впечатляющий — рассчитанный на то, чтобы у посетителя захватило дух.
Не случайно лестницу также называли Парадной и Посольской: иностранные дипломаты и высокопоставленные гости, поднимаясь по ней, сразу приходили в восторг.
Этот вход идеален для:
- Для тех, кто давно не был в Эрмитаже и жаждет освежить в памяти это «Ах!».
- Желающих кратчайшим путем добраться до парадных залов Зимнего дворца, в том числе до Большого тронного зала, где представлены шедевры западноевропейского и античного искусства.
Как пройти: со стороны Дворцовой площади нужно идти прямо через главные ворота Зимнего дворца, затем повернуть направо.
Вход с Церковной лестницы
Более сдержанный (по сравнению с Иорданской лестницей).
У Церковной лестницы, ведущей в Малую церковь Зимнего дворца, есть свои поклонники.
Этот вход подойдет:
- Тем, кто предпочитает не людные места и не хочет стоять в толпе фотографирующихся у Иорданской лестницы;
- Тем, кто ищет кратчайший путь к Малахитовой гостиной с Большой малахитовой вазой, к покоям императорской семьи;
- Тем, кому не хватило билетов на вход с Иорданской лестницы: он популярен среди туристов, и билеты быстро заканчиваются.
Как пройти: со стороны Дворцовой площади прямо через главные ворота Зимнего дворца. Затем поворот налево.
Вход со стороны Шуваловского проезда
Расположен в стороне от основных входов в музей.
Обычно им пользуются большие экскурсионные группы, но он доступен и для индивидуальных посетителей.
Назван в честь обер-гофмаршала графа Андрея Петровича Шувалова (1802–1873), управляющего Зимним дворцом.
Рекомендован:
- Владельцам билетов по Пушкинской карте;
- Людям с ограниченной подвижностью;
- Тем, кто интересуется временными выставками в Манеже Малого Эрмитажа.
Как пройти: с Дворцовой набережной (дом 36) или с Миллионной улицы (дом 37).
Шуваловский проезд — это сквозной путь: в часы работы музея можно напрямую пройти с Дворцовой площади к Неве и обратно.
Вход со стороны Комендантского подъезда
Название напоминает о квартире дворцового коменданта, или «майора от ворот»: справа от подъезда находилась его квартира.
Этот вход предназначен только для экскурсионных групп и членов Клуба друзей Эрмитажа.
Этот вход — для:
- Тех, кто приобрел экскурсию, в том числе обзорную;
- Желающих посетить Бриллиантовую кладовую. Это отдельная экскурсия, после которой можно продолжить осмотр других залов Эрмитажа.
Как пройти: с Дворцовой площади — справа от Главных ворот.
Важно: существует более дорогой билет, который позволяет посещать Эрмитаж в любое время в течение трех дней — через любой вход.
Такой билет особенно удобен для гостей города: он не привязан к определенному сеансу, что обеспечивает гибкость в планировании.