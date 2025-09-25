Городовой / Город / Забытый угол Зимнего дворца: где хранились «Роллс-Ройсы» и «Мерседесы» последнего императора
Забытый угол Зимнего дворца: где хранились «Роллс-Ройсы» и «Мерседесы» последнего императора

Опубликовано: 25 сентября 2025 16:45
Здесь соседствуют императорское прошлое и рабочие будни современного Эрмитажа.

Среди дворцовых фасадов и роскошных залов Зимнего дворца есть место утилитарное и почти незаметное — гараж для автомобилей последнего императора.

Из окон Георгиевского зала и Сивковского перехода можно увидеть это кирпичное здание, построенное в 1910–1911 годах по проекту архитектора Николая Крамского.

История

Решение о строительстве гаража Николай II принял сам: к тому времени автомобили прочно вошли в жизнь двора. В просторном помещении размещались "Делонэ-Бельвили", "Роллс-Ройсы" и "Мерседесы" — гордость императорского автопарка. Гараж был одним из крупнейших и технически оснащённых в стране.

Архитектура и устройство

Здание из шлакобетонных блоков почти лишено декора, но продумано до мелочей. У ворот располагалась мойка с водостоками и бензоколонкой, рядом — "контора" и небольшой санузел.

Основной зал для стоянки отделялся остеклёнными воротами. Автомобили хранились при системе отопления и принудительной вентиляции: её металлические оголовки до сих пор украшают крышу, напоминая шлемы рыцарей.

Сегодня

К 100-летию постройки в 2011 году здание отреставрировали, вернув фасадам кирпичный цвет. Эрмитажный гараж и сегодня используется по прямому назначению — в нём размещаются автомобили автотранспортного отдела музея.

Это редкий случай, когда техническое сооружение начала XX века остаётся живым элементом исторического ансамбля.

Елизавета Астахова
Город
