Если времени в обрез: эти три блюда можно приготовить за 30 минут до прихода гостей

Можно не успеть подготовить полноценный новогодний стол, если рабочий день выпал на 31 декабря. По возращении домой вечером приходится бегать по кухне как умалишенный, чтобы накормить близких в праздничную ночь. Хотя будет лучше просто отдать предпочтение более легким в приготовлении блюдам.

На горячее рекомендуется подать стейк, так как его жарка занимает не больше 10 минут. Или же купить целую рыбу, которую можно запечь всего за полчаса. В это время есть шанс по-быстрому нарезать любой салат. Меньше всего усилий затребует «Цезарь». Еще есть вариант не заморачиваться и заказать доставку.

«Все, что готовится в ресторанах, готовится очень быстро, практически любое блюдо можно приготовить в течение получаса. Заказать доставку — и в течение часа блюдо будет на вашем столе», — поделился шеф-повар одного из московских ресторанов Константин с порталом «360».

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