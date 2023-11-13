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Если запекать рыбу, то только так: нежное филе даст фору ресторанным деликатесам

Если запекать рыбу, то только так: нежное филе даст фору ресторанным деликатесам
Какая рыба лучше всего подходит для запекания в духовке

Получится в сто раз вкуснее жаренной.

Есть только одна рыба, которая буквально создана для запекания в духовке. Филе дорадо любой хозяйке удастся приготовить таким нежным и вкусным, что даже в ресторан не захочется идти. Дополнить блюдо можно пикантным соусом на свое усмотрение.

В беседе с порталом «Городовой» шеф-повар Шамиль Кылыч посоветовал обязательно использовать маринад. Рыбу нужно залить соевым соусом, оливковым маслом, посолить, поперчить, добавить бадьян или тимьян и оставить пропитываться ароматами.

После этого можно смело отправлять дорадо в духовку при 200 градусов. Через 12 минут она будет полностью готова. Вишенкой на торте станет интересная заправка для подачи.

«Соус можно сделать на сливочном масле с вонголе, острым перцем, петрушкой и чесноком: добавить воды и дать проварится. Также можно добавить оливки каламата, черри», — поделился эксперт.

Источник фото: Изображение KamranAydinov на Freepik

Общество Эксклюзив Кулинария Рецепты Советы эксперта
13 ноября 2023 09:15
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