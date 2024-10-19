Врач Мойсенко советует налегать на свеклу осенью: важно правильно готовить овощ

Можно и нужно есть и взрослым, и детям.

Свекла — это один из тех продуктов, который часто оказывается недооцененным на нашем столе. Многие используют ее лишь в нескольких блюдах, даже не подозревая о ее многочисленных полезных свойствах.

Оказалось, что этот корнеплод — настоящий кладезь витаминов и минералов, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов и пищеварительной системы. Свекла богата антиоксидантами, которые помогают в борьбе со старением клеток, а также снижает артериальное давление и укрепляет иммунитет.

Врач-эндокринолог Римма Мойсенко в беседе с порталом «Городовой» отметила, что регулярное употребление овоща может значительно улучшить самочувствие.

«Прекрасный продукт, особенно в осенний период, когда многие сами выращивают свеклу. Она полна витаминов и микроэлементов. В ней много магния, калия, а еще марганец, кальций, бетаин. Особенно это актуально для 45+ населения. Это супер еда, которая дает возможность человеку улучшить качество пищеварительного сока. Готовьте ее до состояния аль денте», — высказалась врач.

Ранее мы писали, какие еще продукты могут продлить молодость по мнению Мойсенко.