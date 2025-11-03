Есть ответ на летнюю напасть: петербургские учёные придумали, как избавиться от тополиного пуха

Санкт-Петербургские специалисты из научно-исследовательского учреждения, занимающегося вопросами лесного хозяйства, освоили методы внесения изменений в наследственный материал деревьев.
Об этом заявили представители администрации города. Новая технология впервые испытана на осине, которая является близким родственником тополя.
Эксперимент заключался в корректировке гена, контролирующего появление соцветий.
Как пояснили сотрудники института, дерево с отредактированным геном теряет способность образовывать цветки и производить пыльцу. В перспективе этот метод планируется применять и к другим видам деревьев, включая тополя.
В официальном сообщении отмечено:
«Растение с изменённым геном не может формировать цветки, которые образуют пыльцу. В перспективе подобную технологию учёные смогут применить и на других деревьях, включая тополя»
