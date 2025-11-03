Городовой / Город / Есть ответ на летнюю напасть: петербургские учёные придумали, как избавиться от тополиного пуха
Есть ответ на летнюю напасть: петербургские учёные придумали, как избавиться от тополиного пуха

Опубликовано: 3 ноября 2025 09:22
Учёные создали растение с изменённым геном, лишённое способности образовывать цветки с пыльцой.

Санкт-Петербургские специалисты из научно-исследовательского учреждения, занимающегося вопросами лесного хозяйства, освоили методы внесения изменений в наследственный материал деревьев.

Об этом заявили представители администрации города. Новая технология впервые испытана на осине, которая является близким родственником тополя.

Эксперимент заключался в корректировке гена, контролирующего появление соцветий.

Как пояснили сотрудники института, дерево с отредактированным геном теряет способность образовывать цветки и производить пыльцу. В перспективе этот метод планируется применять и к другим видам деревьев, включая тополя.

В официальном сообщении отмечено:

«Растение с изменённым геном не может формировать цветки, которые образуют пыльцу. В перспективе подобную технологию учёные смогут применить и на других деревьях, включая тополя»

Ранее психолог рассказал «Городовому», как пережить унылую пору и избавиться от тревожности осенью.

Автор:
Юлия Аликова
