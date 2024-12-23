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Есть разводные мосты, крейсер Аврора и коты: как пушистые стали неофициальным символом Петербурга

23 декабря 2024 12:02
Есть разводные мосты, крейсер Аврора и коты: как пушистые стали неофициальным символом Петербурга
Есть разводные мосты, крейсер Аврора и коты: как пушистые стали неофициальным символом Петербурга
Фото Городовой.ру

Хвостатые на страже безопасности города.

Коты и кошки давно обосновались не только в домах россиян, но и в культуре Санкт-Петербурга. Этот город, известный своими архитектурными шедеврами и музейными коллекциями, стал настоящей столицей пушистых друзей. Но почему именно Петербург ассоциируется с котами? Ответ кроется в истории.

Коты — помощники с царских времён

На Руси кошки ценились как умелые мышеловы ещё со времён крещения. Но их значимость для города на Неве проявилась с приходом Петра I. Император распорядился держать котов у амбаров для защиты припасов от грызунов. Позже Елизавета Петровна привезла в Зимний дворец казанских котов, чтобы спасти царские интерьеры от крыс. Так началась история Эрмитажных котов, которые сегодня обитают в уютных подвалах музея и продолжают защищать культурное наследие.

Героическая роль в блокадном Ленинграде

Во время блокады Ленинграда коты стали символом надежды. Их почти не осталось в городе, и это привело к нашествию крыс. Чтобы справиться с проблемой, из Ярославской области и Сибири выписали эшелоны хвостатых спасателей. Они не только помогли сохранить оставшиеся припасы, но и подняли моральный дух горожан.

Коты на улицах и фасадах города

Сегодня коты остаются важной частью петербургского облика. В городе установлены памятники пушистым героям: кот Елисей на Малой Садовой, учёный кот из сказки Пушкина, а также лабораторные коты у зданий университетов. Эти скульптуры не только украшают город, но и напоминают о вкладе животных в его историю.

Петербургские коты — это не просто символ, это часть уникального духа города. Каждый год в День Эрмитажного кота их можно увидеть в музейных подвалах, а некоторых даже забрать домой. И, кажется, чем больше памятников пушистым обитателям появляется, тем уютнее становится Петербург.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургДомашние животные
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