Эти фрукты диетолог не замораживает и другим не советует: пользы ноль, калорий масса
Эти фрукты диетолог не замораживает и другим не советует: пользы ноль, калорий масса

Опубликовано: 8 сентября 2025 11:03
замороженные ягоды
Эти фрукты диетолог не замораживает и другим не советует: пользы ноль, калорий масса
Фото: Городовой.ру

Только переведете продукт, который мог бы пойти на варьнье.

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказала «Городовому», какие ягоды и фрукты лучше оставить свежими, насладившись чистым вкусом.

Неправильная заморозка не только портит внешний вид продукта, но и лишает его большей части витаминов.

Как правильно замораживать ягоды

Эксперт советует тщательно мыть и сушить ягоды, а затем выкладывать их на поднос для предварительной заморозки. Через несколько часов уже замороженные плоды можно переложить в контейнер или вакуумный пакет.

«Вакуум помогает сохранить витамины дольше и предотвращает размножение бактерий. Главное — работать аккуратно, чтобы не раздавить ягоды», — уточняет Барредо.

Важно указывать дату заморозки: хранить ягоды лучше не дольше 12 месяцев.

Какие ягоды и фрукты теряют пользу

Есть продукты, которые не стоит замораживать вовсе:

  • клубника
  • малина
  • земляника
  • виноград

«У них водянистая структура, поэтому они теряют форму и до 60% витаминов», — говорит диетолог.

Вакуум, сахар и пюре: есть ли разница

Если использовать вакуумную упаковку, можно сохранить немного больше полезных веществ. Но чудес не бывает: замороженные ягоды всё равно уступают свежим по содержанию микроэлементов.

Барредо добавляет, что идея перемалывать ягоды в пюре с сахаром работает плохо:

«Во-первых, при создании пюре теряется около 15% витаминов, а при заморозке — ещё до 60%. К тому же разрушается клетчатка. Лучше оставить ягоды целыми».

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
