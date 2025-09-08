Эти фрукты диетолог не замораживает и другим не советует: пользы ноль, калорий масса

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказала «Городовому», какие ягоды и фрукты лучше оставить свежими, насладившись чистым вкусом.
Неправильная заморозка не только портит внешний вид продукта, но и лишает его большей части витаминов.
Как правильно замораживать ягоды
Эксперт советует тщательно мыть и сушить ягоды, а затем выкладывать их на поднос для предварительной заморозки. Через несколько часов уже замороженные плоды можно переложить в контейнер или вакуумный пакет.
«Вакуум помогает сохранить витамины дольше и предотвращает размножение бактерий. Главное — работать аккуратно, чтобы не раздавить ягоды», — уточняет Барредо.
Важно указывать дату заморозки: хранить ягоды лучше не дольше 12 месяцев.
Какие ягоды и фрукты теряют пользу
Есть продукты, которые не стоит замораживать вовсе:
- клубника
- малина
- земляника
- виноград
«У них водянистая структура, поэтому они теряют форму и до 60% витаминов», — говорит диетолог.
Вакуум, сахар и пюре: есть ли разница
Если использовать вакуумную упаковку, можно сохранить немного больше полезных веществ. Но чудес не бывает: замороженные ягоды всё равно уступают свежим по содержанию микроэлементов.
Барредо добавляет, что идея перемалывать ягоды в пюре с сахаром работает плохо:
«Во-первых, при создании пюре теряется около 15% витаминов, а при заморозке — ещё до 60%. К тому же разрушается клетчатка. Лучше оставить ягоды целыми».