Городовой / Полезное / Эти ошибки совершают матери, когда взрослые дети начинают грубить: что делать, чтобы не потерять уважение
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Эти ошибки совершают матери, когда взрослые дети начинают грубить: что делать, чтобы не потерять уважение

Опубликовано: 9 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Legion-Media
Вот как нельзя реагировать матери на резкое обращение взрослых детей

Каждой матери обидно слышать, как ее взрослый ребенок, которого она растила, вкладывала всю душу, вдруг начинает на нее раздражаться, закатывать глаза, резко отвечать, перебивать и всем поведением показывать, что она ему мешает. Женщины терпят, оправдывая взрослого ребенка работой, усталостью и заботами, и очень зря. Блогер Алена, автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА", рассказала, как нельзя реагировать на грубость взрослых отпрысков.

Главные ошибки матерей, которые терпят резкое обращение взрослых детей:

  • делают вид, что все нормально. Пару раз промолчала, а уже на третий раз осознаешь, что боишься лишний раз ему позвонить, не то сказать, извиняешься за вопросы;
  • оправдывают ребенка. Ни работа, ни усталость, ни проблемы в личной жизни не могут быть оправданием грубого отношения к матери;
  • ищут свою ценность в отношении детей. Женщина уверена, что если ребенок позвонил, то она ему нужна, если не звонит три дня - значит, не нужна. Внутренняя устойчивость начинает зависеть от отношения ребенка и вызывает уязвимость, которая как раз и раздражает;
  • боятся конфликта больше, чем потери уважения. «Главное — мир в семье» - звучит мудро, но на практике выходит, что мать готова терпеть грубость вместо того, чтобы сказать правду и рискнуть испортить отношения. Но именно это молчание и портит отношения еще больше;
  • не замечают маленькие сигналы в ожидании большого кризиса. Сначала ребенок общается с матерью нетерпеливо, затем - с насмешкой, а чуть позже - с открытым раздражением. Мать все это время терпит, а в итоге взрывается либо замолкает надолго. Маленькая реакция в нужный момент стоит меньше, чем большой разговор после долгого молчания;
  • думают, что уже поздно. Уверенность в том, что взрослого уже не исправить, лишает любых попыток что-то изменить. На самом дете отношения меняются в любом возрасте.

Что делать

Если вы замечаете, что взрослый ребенок начал на вас раздражаться, огрызаться, насмехаться и вообще не воспринимать всерьез, то воспользуйтесь следующими советами:

  • в нужный момент спокойно скажите: «Со мной так не разговаривают» — и замолчите, не развивайте тему, не объясняйтесь;
  • если ребенок нагрубил по телефону, то не перезванивайте сразу, а дождитесь некоторой паузы;
  • не оправдывайте мысленно ребенка. Он нагрубил, и это ничем не объясняется;
  • найдите новые интересы. Встречайтесь с подругами, читайте новые книги, запишитесь на курсы. Тогда ваша жизнь перестанет вращаться вокруг мысли, позвонит ли ребенок сегодня.

"И, пожалуй, самое важное: помнить, что требовать уважительного тона — это не конфликт и не эгоизм. Это нормально. Это то, чему мы, к сожалению, часто не учим детей словами — но можем показать своим примером. В любом возрасте", — отмечает блогер.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью