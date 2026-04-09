Эти ошибки совершают матери, когда взрослые дети начинают грубить: что делать, чтобы не потерять уважение

Каждой матери обидно слышать, как ее взрослый ребенок, которого она растила, вкладывала всю душу, вдруг начинает на нее раздражаться, закатывать глаза, резко отвечать, перебивать и всем поведением показывать, что она ему мешает. Женщины терпят, оправдывая взрослого ребенка работой, усталостью и заботами, и очень зря. Блогер Алена, автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА", рассказала, как нельзя реагировать на грубость взрослых отпрысков.
Главные ошибки матерей, которые терпят резкое обращение взрослых детей:
- делают вид, что все нормально. Пару раз промолчала, а уже на третий раз осознаешь, что боишься лишний раз ему позвонить, не то сказать, извиняешься за вопросы;
- оправдывают ребенка. Ни работа, ни усталость, ни проблемы в личной жизни не могут быть оправданием грубого отношения к матери;
- ищут свою ценность в отношении детей. Женщина уверена, что если ребенок позвонил, то она ему нужна, если не звонит три дня - значит, не нужна. Внутренняя устойчивость начинает зависеть от отношения ребенка и вызывает уязвимость, которая как раз и раздражает;
- боятся конфликта больше, чем потери уважения. «Главное — мир в семье» - звучит мудро, но на практике выходит, что мать готова терпеть грубость вместо того, чтобы сказать правду и рискнуть испортить отношения. Но именно это молчание и портит отношения еще больше;
- не замечают маленькие сигналы в ожидании большого кризиса. Сначала ребенок общается с матерью нетерпеливо, затем - с насмешкой, а чуть позже - с открытым раздражением. Мать все это время терпит, а в итоге взрывается либо замолкает надолго. Маленькая реакция в нужный момент стоит меньше, чем большой разговор после долгого молчания;
- думают, что уже поздно. Уверенность в том, что взрослого уже не исправить, лишает любых попыток что-то изменить. На самом дете отношения меняются в любом возрасте.
Что делать
Если вы замечаете, что взрослый ребенок начал на вас раздражаться, огрызаться, насмехаться и вообще не воспринимать всерьез, то воспользуйтесь следующими советами:
- в нужный момент спокойно скажите: «Со мной так не разговаривают» — и замолчите, не развивайте тему, не объясняйтесь;
- если ребенок нагрубил по телефону, то не перезванивайте сразу, а дождитесь некоторой паузы;
- не оправдывайте мысленно ребенка. Он нагрубил, и это ничем не объясняется;
- найдите новые интересы. Встречайтесь с подругами, читайте новые книги, запишитесь на курсы. Тогда ваша жизнь перестанет вращаться вокруг мысли, позвонит ли ребенок сегодня.
"И, пожалуй, самое важное: помнить, что требовать уважительного тона — это не конфликт и не эгоизм. Это нормально. Это то, чему мы, к сожалению, часто не учим детей словами — но можем показать своим примером. В любом возрасте", — отмечает блогер.
Ранее "Городовой" рассказывал об имени Сергей: что оно значит и как влияет на судьбу.