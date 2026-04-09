Эти сорта вишни дают урожай вёдрами: выбор опытных садоводов — собирать не успеваю

О пяти лучших вариантах вишни, которые не подведут, рассказал автор Дзен-канала "Сад, огород, наука и лень".
"Жуковская" — эталон вкуса
Классический сорт, известный с 1947 года. Дерево среднерослое, урожайность достигает 30 кг. Плоды крупные, тёмно-красные, с гармоничным кисло-сладким вкусом. Сорт самобесплодный, поэтому требует опылителей, например Владимирской или Любской. Зимостойкость почек средняя.
"Гриот Россошанский" — идеален для переработки
Сильнорослый и самоплодный сорт с ранне-средним сроком созревания. Урожай стабильный, плоды ароматные и отлично подходят для компотов и варенья. Минусы — слабая транспортабельность и восприимчивость к коккомикозу.
"Десертная Морозовой" — ранняя сладость
Один из самых ранних сортов, созревающий уже в июне. Плоды крупные и заметно слаще большинства вишен. Частично самоплоден, хорошо переносит зиму, но требует профилактики грибных заболеваний.
"Морозовка" — баланс вкуса и устойчивости
Крупноплодный сорт с десертным вкусом и высокой устойчивостью к коккомикозу. Урожай стабильный, плоды хорошо переносят транспортировку. Отличный выбор для большинства регионов.
"Радонеж" — надёжность и иммунитет
Современный сорт с высокой зимостойкостью и устойчивостью к монилиозу и коккомикозу. Плоды универсального назначения, а урожай стабильный даже в неблагоприятные годы.
