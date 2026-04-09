Не бархатцы и не петунии: 1 цветок превратит любой балкон в райские кущи: пышные облака цветов с мая по октябрь Полезное
Демографический поворотный момент: петербурженки планируют первую беременность ближе к 30 годам Город
Отдых в Кисловодске: где остановиться и поесть – лучшие места без переплат Полезное
Грязные садовые инструменты – гибель урожая: как подготовить инвентарь к сезону – подробное руководство Полезное
Полиция ищет убийц собак «ЛизаАлерт» после тренировки в Пскове Город
Эти сорта вишни дают урожай вёдрами: выбор опытных садоводов — собирать не успеваю

Опубликовано: 9 апреля 2026 17:21
 Проверено редакцией
Выбор сорта вишни — решение, от которого зависит урожай на ближайшие 15-20 лет.

О пяти лучших вариантах вишни, которые не подведут, рассказал автор Дзен-канала "Сад, огород, наука и лень".

"Жуковская" — эталон вкуса

Классический сорт, известный с 1947 года. Дерево среднерослое, урожайность достигает 30 кг. Плоды крупные, тёмно-красные, с гармоничным кисло-сладким вкусом. Сорт самобесплодный, поэтому требует опылителей, например Владимирской или Любской. Зимостойкость почек средняя.

"Гриот Россошанский" — идеален для переработки

Сильнорослый и самоплодный сорт с ранне-средним сроком созревания. Урожай стабильный, плоды ароматные и отлично подходят для компотов и варенья. Минусы — слабая транспортабельность и восприимчивость к коккомикозу.

"Десертная Морозовой" — ранняя сладость

Один из самых ранних сортов, созревающий уже в июне. Плоды крупные и заметно слаще большинства вишен. Частично самоплоден, хорошо переносит зиму, но требует профилактики грибных заболеваний.

"Морозовка" — баланс вкуса и устойчивости

Крупноплодный сорт с десертным вкусом и высокой устойчивостью к коккомикозу. Урожай стабильный, плоды хорошо переносят транспортировку. Отличный выбор для большинства регионов.

"Радонеж" — надёжность и иммунитет

Современный сорт с высокой зимостойкостью и устойчивостью к монилиозу и коккомикозу. Плоды универсального назначения, а урожай стабильный даже в неблагоприятные годы.

Ранее мы писали о том, чем подкормить яблоню после весенней обрезки.

Александр Асташкин
