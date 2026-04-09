Эти сорта вишни дают урожай вёдрами: выбор опытных садоводов — собирать не успеваю

Выбор сорта вишни — решение, от которого зависит урожай на ближайшие 15-20 лет.

О пяти лучших вариантах вишни, которые не подведут, рассказал автор Дзен-канала "Сад, огород, наука и лень".

"Жуковская" — эталон вкуса



Классический сорт, известный с 1947 года. Дерево среднерослое, урожайность достигает 30 кг. Плоды крупные, тёмно-красные, с гармоничным кисло-сладким вкусом. Сорт самобесплодный, поэтому требует опылителей, например Владимирской или Любской. Зимостойкость почек средняя.

"Гриот Россошанский" — идеален для переработки



Сильнорослый и самоплодный сорт с ранне-средним сроком созревания. Урожай стабильный, плоды ароматные и отлично подходят для компотов и варенья. Минусы — слабая транспортабельность и восприимчивость к коккомикозу.

"Десертная Морозовой" — ранняя сладость



Один из самых ранних сортов, созревающий уже в июне. Плоды крупные и заметно слаще большинства вишен. Частично самоплоден, хорошо переносит зиму, но требует профилактики грибных заболеваний.

"Морозовка" — баланс вкуса и устойчивости



Крупноплодный сорт с десертным вкусом и высокой устойчивостью к коккомикозу. Урожай стабильный, плоды хорошо переносят транспортировку. Отличный выбор для большинства регионов.

"Радонеж" — надёжность и иммунитет



Современный сорт с высокой зимостойкостью и устойчивостью к монилиозу и коккомикозу. Плоды универсального назначения, а урожай стабильный даже в неблагоприятные годы.

