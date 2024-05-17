Эти вещи из СССР стоят целое состояние: ищите на чердаке или в бабушкином сундуке

Чтобы мгновенно разбогатеть совсем необязательно каждый день ходить на работу, родиться в семье олигархов или получить наследство от дальней, но очень знатной родственницы. Достаточно порыться в хламе, оставленным еще со времен СССР. За некоторые экземпляры в пыльных чемоданах ценители раритетов могут отдать десятки, а то и сотни тысяч долларов.

Посуда

Не спешите разбирать сервант со старой бабушкиной посудой и отправлять утварь на помойку. Если там есть клеймо изготовителя, художника или редкая роспись завода, то продать все можно достаточно дорого. Растет спрос и на фарфоровые статуэтки с ограниченным тиражом. Чем больше эротики — тем дороже.

Подстаканники из столового серебра тоже оцениваются достаточно высоко. Например, экземпляр 1932 года на аукционе продали почти за 70 тысяч рублей. Декоративные элементы из чугуна, типа статуэтки, тоже прекрасно котируются на рынке.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Игрушки

Старые машинки, игровые консоли, куклы тоже вызывают огромный интерес у покупателей. Увлеченные коллекционеры с радостью выкупят и елочные украшения из стекла, которыми каждый год вы всей семьей наряжали елку в конце декабря. Сейчас таких днем с огнем не сыщешь. Современные чаще всего сделаны из пластика, чтобы они могли не разбиться, а дети или животные — пораниться.

Техника

Телевизоры, радиоприемники, виниловые проигрыватели, патефоны в хорошем состоянии ценители раритетов могут выкупить у вас за сотни тысяч рублей. Конечно, при условии, что все это находится в рабочем состоянии. В ином случае, отдать вы такое сможете только на запчасти за сущие копейки.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Часы и украшения

За советские часы можно выручить не одну сотню тысяч рублей, а если они еще и работают, то радости у покупателя точно не будет предела. Причем, скупают коллекционеры как ручные, так и настенные варианты. Больший интерес вызывают аксессуары, выпущенные небольшими тиражами к какой-то особой дате. Обычно таких в мире пару сотен, не больше. За ними ведется настоящая охота.

Облигации

Старые и ненужные облигации тоже вызывают интерес у любителей Советского Союза. За одну такую бумажку предлагают сейчас около 500 рублей. Вы только представьте сколько получите денег, если таких у вас завалялось на чердаке целый чемодан.

Люстры, кстати, тоже покупают, но только если они действительно в хорошем состоянии и с каким-то отличительным знаком. Просто так старье и хлам выкупать у вас точно никто не будет.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru