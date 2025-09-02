Метро до Пулково: спасет ли новая ветка петербургский аэропорт от транспортного коллапса

Как новая развязка М-11 изменит путь до аэропорта.

Транспортная доступность аэропорта Пулково — давняя проблема Петербурга, которая требует комплексного решения.

Власти надеются, что новая ветка метро станет одним из ключевых элементов этой стратегии.

Зависимость от одного шоссе: «критическая» ситуация

“Сейчас дорога в Пулково завязана фактически на одно шоссе, и это очень критично”, — отмечает глава комиссии по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.

Он подчеркивает, что аэропорт, являющийся единственным воздушным хабом города, не должен зависеть от одной магистрали, которая часто закрывается на ремонт или блокируется из-за мероприятий и пробок.

Метро, экспрессы и трамваи: какой путь выбрать?

Власти приступили к проектированию новой ветки метро от станции «Проспект Ветеранов» с тремя станциями: «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково». Однако эксперты предлагают и другие варианты.

Инженер Дмитрий Баранов из OTS Lab отмечает в беседе с "Деловой Петербург":

«Метро — самый удобный вариант, но и самый дорогой и долгий».

Он предлагает развивать железнодорожный экспресс или протянуть трамвайные линии, например, от «Славянки», как более быстрые и менее зависящие от пробок проекты.

Автомобильная инфраструктура и альтернативы

Автомобильная доступность также не остается без внимания. Планируется запуск развязки с трассой М-11 в конце 2025 года, что должно разгрузить Пулковское шоссе.

“Платные дороги часто вызывают опасения, но дают людям выбор”, — подчеркивает Анастасия Козлова, генеральный директор «Автодор Девелопмент», отмечая, что развязка предоставит альтернативу и добавит комфорта.

В настоящее время основными видами транспорта остаются автобусы № 39 и № 82Э, однако их пропускная способность и подверженность пробкам не всегда справляются с пассажиропотоком.

Решение проблемы транспортной доступности Пулково видится в комплексном подходе, включающем развитие метро, электричек, трамваев и автомобильной инфраструктуры, чтобы обеспечить пассажирам гарантированный комфорт и безопасность.