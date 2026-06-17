Этот луковый салат съедают раньше шашлыка: рецепт, который удивляет всех

Обычный репчатый лук способен превратиться в удивительно вкусную закуску, если правильно его замариновать. После нескольких минут настаивания исчезает резкость, появляется приятная сладость и лёгкая пикантная кислинка.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".
Ингредиенты:
- репчатый лук — 3 шт,
- соль — 1 ч. л.,
- сахар — 1 ч. л.,
- уксус (яблочный или 9%) — 2 ст. л.,
- растительное масло — 2-3 ст. л.,
- чёрный молотый перец — щепотка,
- зелень — по желанию.
Приготовление
Лук очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Чем тоньше нарезка, тем нежнее и вкуснее получится готовый салат.
Перекладываю лук в глубокую миску, добавляю соль и сахар. Слегка разминаю руками, чтобы лук стал мягче и начал выделять сок. Сильно давить не нужно.
Добавляю уксус, растительное масло и щепотку чёрного перца. Тщательно перемешиваю все ингредиенты, чтобы маринад равномерно распределился.
Оставляю салат на 10-15 минут при комнатной температуре. За это время лук полностью меняет вкус, становится мягким, сочным и очень ароматным.
Перед подачей по желанию добавляю свежую зелень и ещё раз перемешиваю. Готовую закуску подаю к мясным блюдам, картофелю или просто со свежим хлебом.
Примерное время приготовления: 15 минут.
Личный опыт
Если лук слишком злой, перед маринованием заливаю его кипятком на 20-30 секунд, затем сразу откидываю на дуршлаг. Вкус получается гораздо мягче.
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