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Этот луковый салат съедают раньше шашлыка: рецепт, который удивляет всех

Опубликовано: 17 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Этот луковый салат съедают раньше шашлыка: рецепт, который удивляет всех
Этот луковый салат съедают раньше шашлыка: рецепт, который удивляет всех
Городовой ру
Из трёх луковиц получается закуска, от которой невозможно оторваться.

Обычный репчатый лук способен превратиться в удивительно вкусную закуску, если правильно его замариновать. После нескольких минут настаивания исчезает резкость, появляется приятная сладость и лёгкая пикантная кислинка.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарный беспредел".

Ингредиенты:

  • репчатый лук — 3 шт,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • уксус (яблочный или 9%) — 2 ст. л.,
  • растительное масло — 2-3 ст. л.,
  • чёрный молотый перец — щепотка,
  • зелень — по желанию.

Приготовление

Лук очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Чем тоньше нарезка, тем нежнее и вкуснее получится готовый салат.

Этот луковый салат съедают раньше шашлыка: рецепт, который удивляет всех - image 1
Этот луковый салат съедают раньше шашлыка: рецепт, который удивляет всех - image 1

Перекладываю лук в глубокую миску, добавляю соль и сахар. Слегка разминаю руками, чтобы лук стал мягче и начал выделять сок. Сильно давить не нужно.

Добавляю уксус, растительное масло и щепотку чёрного перца. Тщательно перемешиваю все ингредиенты, чтобы маринад равномерно распределился.

Оставляю салат на 10-15 минут при комнатной температуре. За это время лук полностью меняет вкус, становится мягким, сочным и очень ароматным.

Перед подачей по желанию добавляю свежую зелень и ещё раз перемешиваю. Готовую закуску подаю к мясным блюдам, картофелю или просто со свежим хлебом.

Примерное время приготовления: 15 минут.

Личный опыт

Если лук слишком злой, перед маринованием заливаю его кипятком на 20-30 секунд, затем сразу откидываю на дуршлаг. Вкус получается гораздо мягче.

Ранее мы писали о том, как приготовить ленивую "Мимозу" в лаваше.

Автор:
Александр Асташкин
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