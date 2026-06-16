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Ленивая "Мимоза" в лаваше: гости сметают этот рулет первым — никаких слоёв и долгой возни

Опубликовано: 16 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Ленивая "Мимоза" в лаваше: гости сметают этот рулет первым — никаких слоёв и долгой возни
Ленивая "Мимоза" в лаваше: гости сметают этот рулет первым — никаких слоёв и долгой возни
Городовой ру
Самая простая праздничная закуска.

Рулет "Мимоза" из лаваша получается нежным и очень сочным. Любимый салат превращается в красивую закуску, которую легко нарезать порционными кусочками и поставить даже на праздничный стол.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".

Ингредиенты:

  • лаваш — 3 листа,
  • рыбная консерва в масле — 1 банка,
  • яйца — 3-4 шт.,
  • твёрдый сыр — 180-200 г,
  • майонез — по вкусу,
  • зелёный лук — несколько перьев.

Приготовление

Яйца заранее отвариваю вкрутую и натираю на крупной тёрке. Рыбу достаю из банки, удаляю крупные косточки и разминаю вилкой.

Ленивая "Мимоза" в лаваше: гости сметают этот рулет первым — никаких слоёв и долгой возни - image 1
Ленивая "Мимоза" в лаваше: гости сметают этот рулет первым — никаких слоёв и долгой возни - image 1

Листы лаваша раскладываю отдельно и слегка смазываю майонезом. На первый лист распределяю натёртые яйца. На второй выкладываю рыбную массу. Третий лист посыпаю натёртым сыром.

Сверху каждую начинку посыпаю мелко нарезанным зелёным луком.

Лист с яйцами сворачиваю рулетом. Затем кладу его на край листа с рыбой и снова сворачиваю. После этого заворачиваю всё в третий лист с сыром.

Готовый рулет укладываю швом вниз, заворачиваю в плёнку и убираю в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Перед подачей нарезаю порционными кусочками.

Примерное время приготовления: 20 минут + время на охлаждение.

Личный опыт

Я чаще всего использую горбушу или сайру в масле. А если добавить немного свежего укропа вместе с зелёным луком, рулет получается ещё ароматнее.

Ранее мы писали о том, как вкусно приготовить курицу на ужин.

Автор:
Александр Асташкин
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