Ленивая "Мимоза" в лаваше: гости сметают этот рулет первым — никаких слоёв и долгой возни

Рулет "Мимоза" из лаваша получается нежным и очень сочным. Любимый салат превращается в красивую закуску, которую легко нарезать порционными кусочками и поставить даже на праздничный стол.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно и полезно".
Ингредиенты:
- лаваш — 3 листа,
- рыбная консерва в масле — 1 банка,
- яйца — 3-4 шт.,
- твёрдый сыр — 180-200 г,
- майонез — по вкусу,
- зелёный лук — несколько перьев.
Приготовление
Яйца заранее отвариваю вкрутую и натираю на крупной тёрке. Рыбу достаю из банки, удаляю крупные косточки и разминаю вилкой.
Листы лаваша раскладываю отдельно и слегка смазываю майонезом. На первый лист распределяю натёртые яйца. На второй выкладываю рыбную массу. Третий лист посыпаю натёртым сыром.
Сверху каждую начинку посыпаю мелко нарезанным зелёным луком.
Лист с яйцами сворачиваю рулетом. Затем кладу его на край листа с рыбой и снова сворачиваю. После этого заворачиваю всё в третий лист с сыром.
Готовый рулет укладываю швом вниз, заворачиваю в плёнку и убираю в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.
Перед подачей нарезаю порционными кусочками.
Примерное время приготовления: 20 минут + время на охлаждение.
Личный опыт
Я чаще всего использую горбушу или сайру в масле. А если добавить немного свежего укропа вместе с зелёным луком, рулет получается ещё ароматнее.
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