Этот продукт в России едят почти каждый день: в Китае его терпеть не могут

Китайская кухня сильно отличается от русской, поэтому, оказавшись в России, китайцы с настороженностью пробуют местные яства. И если некоторые из них кажутся им вполне сносными или даже вкусными, то другие и вовсе вызывают отвращение. И один из таких продуктов россияне едят почти каждый день.

О каком продукте речь

Самым ненавистным продуктом для китайцев является гречка. Россияне едят ее и с молоком, и с подливой, а кто-то даже с сахаром. А вот китайцы пренебрежительно называют ее русской овсянкой и кривятся при упоминании этой каши.

Большинство китайских туристов считают эту крупу безвкусной и абсолютно не аппетитной. Многих отталкивает один только вид, так что они даже не решаются попробовать. А те, кто все-таки пробуют, остаются недовольны. Более того, китайцы не понимают, как можно добавлять к этой крупе что-либо кроме приправ.

При этом в Китае производят гречку для продажи в России — ее часто можно встретить на прилавках супермаркетов. Но от российской она отличается более мелкими зернами и зачастую горьковатым привкусом.

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Где еще не едят гречку

Оказывается, Китай — не единственная страна, которая не жалует гречку. Американцы и европейцы тоже ее не любят. А все потому что в США и Европе гречиху выращивают в качестве корма для крупного скота. Считается, что это блюдо недостойно находиться на столе у людей.

Но это не значит, что иностранцы совсем не едят каши. Просто вместо гречки они отдают предпочтение рису, бобовым, овсянке и кукурузной крупе.

В каких странах любят гречку

Помимо России, гречка пользуется спросом, пусть и не таким большим, во Франции, Корее и Японии. Правда, кашу здесь не варят, а делают из нее муку. В последствии гречневую муку используют при приготовлении различных булочек, блинов и лапши.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Какие еще продукты не любят китайцы

Но далеко не одна гречка вызывает у иностранных гостей отвращение. Также в группу сомнительных лакомств попали такие молочные продукты, как сметана и творог. Они в Китае просто не пользуются спросом — чаще всего здесь едят йогурты и пьют молоко, и то не на постоянной основе.

Еще китайцам не очень нравятся свежие овощи. Они привыкли обжаривать даже огурцы и горох, поэтому всевозможные листья салата, томаты и прочие плоды кажутся им чем-то вроде сырого полуфабриката.

Наконец, еще одно блюдо-табу — это селедка под шубой. Как, собственно, и сама сельдь в банках. Китайцы не привыкли смешивать соленые продукты с отварными, а затем еще и щедро поливать их майонезом. Подобные сочетания могут попросту вызвать несварение у неподготовленного туриста, пишет Дзен-канал «Красный пион‎».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru