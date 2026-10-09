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Для вареников с картошкой готовлю особое тесто - никогда не разваривается: рецепт сытного блюда

Опубликовано: 9 октября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Для вареников с картошкой готовлю особое тесто - никогда не разваривается: рецепт сытного блюда
Для вареников с картошкой готовлю особое тесто - никогда не разваривается: рецепт сытного блюда
Городовой ру
Как приготовить вареники с картошкой из вкусного теста

Вкус вареников зависит не только от начинки, но и от теста. Оно должно быть качественным, эластичным, аппетитным. Канал “Готовим с Калниной Натальей” поделился рецептом вкуснейших вареников с картошкой.

Ингредиенты для теста

1 куриное яйцо, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка соли, 240 мл воды, 240 мл молока, 800 г муки.

Ингредиенты для начинки

1 кг картофеля, 1 луковица, соль, сливочное масло - по вкусу.

Приготовление

Взбиваем куриное яйцо со сметаной, солью. Добавляем молоко, сметану и воду, размешиваем и всыпаем просеянную муку. Начинаем вымешивать тесто руками на протяжении 10 минут. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1,5 часа.

В это время занимаемся начинкой. Картофель чистим, нарезаем средними кусками и перекладываем в кастрюлю. Заливаем водой, солим по вкусу и варим до полной готовности.

Репчатый лук нарезаем кубиками, обжариваем его с куском сливочного масла до золотистости. Картофель измельчаем с помощью толкушки, добавляем сливочное масло и лук.

Тесто делим на две части, раскатываем руками до состояния жгутов, разрезаем на небольшие шайбочки. Обваливаем в муке, используем скалку для раскатывания. На каждый кружочек выкладываем картофельную начинку, залепляем. После этого вареники можно отправлять в морозильник.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использует этот рецепт теста не только для вареников, но и пельменей. Тесто остается целым после варки, оно прекрасно сохраняет бульон. В картофельную начинку для вареников автор советует добавить укроп. Тогда блюдо получается еще вкуснее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
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