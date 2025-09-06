Этот район Ленобласти 2 года назад признали худшим: на его фоне даже Шушары выглядели прилично

Всеволожский район — это парадокс Ленинградской области. Его называют «флагманом» региона: здесь сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия, живёт почти полмиллиона человек, и именно отсюда в бюджет идёт значительная часть доходов.

Но всего пару лет назад в рейтинге «47» он оказался на самом дне — «самым плохим районом» области.

Тогда комитет по местному самоуправлению Ленобласти представил таблицу эффективности. На бумаге получалось, что Всеволожский район — отстающий, провальный, хуже некуда.

И это при том, что именно ему доверили «зону ответственности» в Донбассе, а сами власти традиционно ставили Всеволожский в пример как территорию роста.

Почему цифры так разошлись с реальностью? Депутаты тогда спорили жёстко. Александр Рязанов, представляющий район в ЗакСе, прямо заявил: «Работу комитета по местному самоуправлению оцениваю на ноль баллов.

Там, где требуется помощь, её нет. Так что механизм приведёт к негативным последствиям». Ему даже пытались отключить микрофон.

Вопрос, впрочем, остаётся прежним: стало ли руководство района во главе с Андреем Низовским работать в два раза хуже, или же дело в самой методике? Ведь критерии оценки, по признанию главы комитета Лиры Бурак, весьма условны: важны отчётные цифры, а не то, как реально живут люди.

Сегодня эта тема снова всплыла на заседании, где обсуждали назначение глав муниципалитетов. Формально рейтинг может стать поводом для введения «внешнего управления». Мол, раз не справились, придёт область и всё наладит.

Но Всеволожский район при всех проблемах остаётся территорией, куда едут жить и инвестировать. Очереди на новостройки в Кудрово и Янино, плотный поток машин в сторону Мурино и Девяткино — лучшая иллюстрация того, что статистика и жизнь расходятся.

Люди не бегут из «самого худшего района», а наоборот, продолжают туда тянуться. И это, пожалуй, более весомый показатель, чем любая таблица на бумаге.