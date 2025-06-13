Антирейтинг аварийности: какие марки и модели автомобилей чаще других становятся участниками ДТП

Владельцам каких автомобилей стоит быть особенно внимательными на дорогах? Исследование, проведенное по заказу «Газеты.Ru», выявило десять моделей, которые чаще других становятся участниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в рамках автострахования.
Тройка лидеров: Toyota, Exeed и Skoda возглавили антирейтинг
Владельцы автомобилей Toyota, Exeed и Skoda чаще других обращаются за компенсацией из-за ДТП. По словам аналитиков, среди десяти самых популярных застрахованных моделей частота ДТП отличается больше, чем в полтора раза.
В лидерах списка самых аварийных моделей Toyota Camry, Exeed VX, Skoda Octavia, из них один раз в год в ДТП в среднем попадает каждая вторая машина. Это значит, что вероятность попасть в ДТП на этих автомобилях довольно высока.
Середина рейтинга: Chery, Toyota и Omoda
«На четвертом, пятом и шестом месте стоят Chery Tiggo 8 Pro Max, Toyota Land Cruiser и Omoda C5 соответственно. У этих моделей только каждая третья машина раз в год становится участником дорожного инцидента», — говорится в исследовании.
Чуть меньше риска, но все равно стоит быть осторожным.
Вторая половина списка: Chery, Skoda, Jaecoo и Exeed
Далее в своеобразном антирейтинге аварийности идут Chery Arrizo 8, Skoda Rapid, Jaecoo J7 и Exeed RX.
Компании Chery и Exeed оказались в списке несколько раз.
|Место
|Марка и модель
|Частота ДТП (примерно)
|Комментарий
|1
|Toyota Camry
|Каждая 2-я машина в год
|Лидер по аварийности
|2
|Exeed VX
|Каждая 2-я машина в год
|Высокая частота ДТП
|3
|Skoda Octavia
|Каждая 2-я машина в год
|В тройке самых аварийных
|4
|Chery Tiggo 8 Pro Max
|Каждая 3-я машина в год
|Значительно реже, чем топ-3
|5
|Toyota Land Cruiser
|Каждая 3-я машина в год
|Частота ДТП ниже, чем у лидеров
|6
|Omoda C5
|Каждая 3-я машина в год
|Аналогично предыдущим
|7
|Chery Arrizo 8
|Менее 1/3 машин в год
|Ниже средней частоты ДТП
|8
|Skoda Rapid
|Менее 1/3 машин в год
|Ниже средней частоты ДТП
|9
|Jaecoo J7
|Менее 1/3 машин в год
|Ниже средней частоты ДТП
|10
|Exeed RX
|Менее 1/3 машин в год
|Ниже средней частоты ДТП
Самые частые причины ДТП: камни, столкновения и наезды
За первые пять месяцев 2025 года самой частой причиной ДТП стали камни, которые летят из-под колес других автомобилей (29,3%), отмечается в исследовании. Это говорит о том, что дорожные условия и соблюдение дистанции играют важную роль в предотвращении аварий.
В первую тройку страховых случаев также вошли столкновение с другими автомобилями (27,6%) и наезды на предметы, животных и людей (18,9%). Помимо этого, частыми причинами ДТП аналитики назвали повреждения машин на стоянках и столкновения с другими припаркованными автомобилями.
|Причина ДТП
|Доля случаев, %
|Камни, летящие из-под колёс других авто
|29,3
|Столкновения с другими автомобилями
|27,6
|Наезды на предметы, животных и людей
|18,9
|Повреждения на стоянках
|Значительная часть (точные данные не указаны)
|Столкновения с припаркованными автомобилями
|Значительная часть (точные данные не указаны)
Что делать, чтобы не попасть в ДТП: советы водителям
Чтобы минимизировать риск ДТП, необходимо:
- Соблюдать правила дорожного движения.
- Соблюдать дистанцию и скоростной режим.
- Быть внимательным и осторожным на дороге.
- Учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.
- Регулярно проверять техническое состояние автомобиля.