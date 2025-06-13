Антирейтинг аварийности: какие марки и модели автомобилей чаще других становятся участниками ДТП

Что не так с этими машинами?

Владельцам каких автомобилей стоит быть особенно внимательными на дорогах? Исследование, проведенное по заказу «Газеты.Ru», выявило десять моделей, которые чаще других становятся участниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в рамках автострахования.

Тройка лидеров: Toyota, Exeed и Skoda возглавили антирейтинг

Владельцы автомобилей Toyota, Exeed и Skoda чаще других обращаются за компенсацией из-за ДТП. По словам аналитиков, среди десяти самых популярных застрахованных моделей частота ДТП отличается больше, чем в полтора раза.

В лидерах списка самых аварийных моделей Toyota Camry, Exeed VX, Skoda Octavia, из них один раз в год в ДТП в среднем попадает каждая вторая машина. Это значит, что вероятность попасть в ДТП на этих автомобилях довольно высока.

Середина рейтинга: Chery, Toyota и Omoda

«На четвертом, пятом и шестом месте стоят Chery Tiggo 8 Pro Max, Toyota Land Cruiser и Omoda C5 соответственно. У этих моделей только каждая третья машина раз в год становится участником дорожного инцидента», — говорится в исследовании.

Чуть меньше риска, но все равно стоит быть осторожным.

Вторая половина списка: Chery, Skoda, Jaecoo и Exeed

Далее в своеобразном антирейтинге аварийности идут Chery Arrizo 8, Skoda Rapid, Jaecoo J7 и Exeed RX.

Компании Chery и Exeed оказались в списке несколько раз.

Место Марка и модель Частота ДТП (примерно) Комментарий 1 Toyota Camry Каждая 2-я машина в год Лидер по аварийности 2 Exeed VX Каждая 2-я машина в год Высокая частота ДТП 3 Skoda Octavia Каждая 2-я машина в год В тройке самых аварийных 4 Chery Tiggo 8 Pro Max Каждая 3-я машина в год Значительно реже, чем топ-3 5 Toyota Land Cruiser Каждая 3-я машина в год Частота ДТП ниже, чем у лидеров 6 Omoda C5 Каждая 3-я машина в год Аналогично предыдущим 7 Chery Arrizo 8 Менее 1/3 машин в год Ниже средней частоты ДТП 8 Skoda Rapid Менее 1/3 машин в год Ниже средней частоты ДТП 9 Jaecoo J7 Менее 1/3 машин в год Ниже средней частоты ДТП 10 Exeed RX Менее 1/3 машин в год Ниже средней частоты ДТП

Самые частые причины ДТП: камни, столкновения и наезды

За первые пять месяцев 2025 года самой частой причиной ДТП стали камни, которые летят из-под колес других автомобилей (29,3%), отмечается в исследовании. Это говорит о том, что дорожные условия и соблюдение дистанции играют важную роль в предотвращении аварий.

В первую тройку страховых случаев также вошли столкновение с другими автомобилями (27,6%) и наезды на предметы, животных и людей (18,9%). Помимо этого, частыми причинами ДТП аналитики назвали повреждения машин на стоянках и столкновения с другими припаркованными автомобилями.

Причина ДТП Доля случаев, % Камни, летящие из-под колёс других авто 29,3 Столкновения с другими автомобилями 27,6 Наезды на предметы, животных и людей 18,9 Повреждения на стоянках Значительная часть (точные данные не указаны) Столкновения с припаркованными автомобилями Значительная часть (точные данные не указаны)

Что делать, чтобы не попасть в ДТП: советы водителям

Чтобы минимизировать риск ДТП, необходимо: