Петербург с высоты птичьего полета: что произошло 30 мая в истории города

Как была сделана первая в России воздушная фотосъемка?

30 мая — день, который оставил яркий след в истории Петербурга, подарив миру ювелирного гения Карла Фаберже, открыв новые горизонты в фотографии и продемонстрировав величие массового спорта.

1846: ювелир императорского двора

30 мая 1846 года родился Карл Фаберже — знаменитый ювелир, создатель семейной ювелирной фирмы.

Учился в Дрездене и Франкфурте. В 1882 году, на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве изделия петербургских ювелиров привлекли внимание Александра III, после чего Фаберже получил покровительство императорской семьи и звание «ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа».

Наибольшую славу семье Фаберже принесли ювелирные пасхальные яйца, в которых были заключены сюрпризы для императриц. В период расцвета фирмы здесь работало до полутысячи дизайнеров и ювелиров.

Самый дорогой сувенир, изготовленный ими, получил известность под названием «Зимнее яйцо».

Разработала дизайн и создала шедевр ученица Карла Фаберже Альма Пиль. Николай II за пасхальный подарок заплатил очень внушительную по тем временам сумму — 24 600 рублей.

Последним владельцем этого шедевра стал в 2002 году эмир Катара. На ювелирном аукционе он заплатил за «Зимнее яйцо» около десяти миллионов долларов.

1886: Петербург с высоты птичьего полета

30 мая 1886 года состоялась первая в России воздушная фотосъемка. С воздушного шара на высоте 900 метров с помощью любительской раздвижной камеры было сделано три снимка Санкт-Петербурга.

Фотографии Стрелки Васильевского острова сделал пилот-аэронавт, поручик Александр Кованько. С этого события началась русская аэрофотография.

Впоследствии Кованько стал генерал-лейтенантом и первым начальником Учебного воздухоплавательного парка. Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», под его руководством были построены первый в России дирижабль, а также пять самолетов.

1932: спорт объединяет массы

30 мая 1932 года 60 тысяч человек приняли участие в первом параде физкультурников на Дворцовой площади. В первых рядах шли значкисты ГТО. Такое количество первых участников двухчасового парада собрать было не трудно.

В то время в Ленинграде культивировалось 42 вида спорта. Особой популярностью пользовались легкая атлетика, лыжный и конькобежный спорт, гимнастика и футбол.

Кстати, в этом же году началось строительство гигантского по тем временам спортивного сооружения — стадиона имени Кирова на сто тысяч мест. Это — свидетельство развития массового спорта и стремления к здоровому образу жизни.