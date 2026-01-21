Фавориты империи: здание с таинственным прошлым получило статус культурного сокровища

В Санкт-Петербурге присвоили статус регионального памятника зданию, в котором раньше располагался многоквартирный дом, построенный для нужд Императорского человеколюбивого общества.
Это решение было принято Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ключевой причиной стал исторический и архитектурный вклад этой постройки в облик города.
Данное общество считалось крупнейшей благотворительной структурой Российской империи. Оно начало свою деятельность в начале XIX столетия, получая средства от представителей императорской семьи и высокопоставленных деятелей.
В XX веке в этом доме проживали такие известные личности, как художник Борис Кустодиев и писатель Михаил Зощенко.
Постройку возвели в период с 1899 по 1900 год, а проект разработал архитектор Михаил Гейслер. Фасады здания оформлены в смешанном стиле: они выделяются эркерами с изогнутыми фронтонами и выступающими частями стены. Выделяют также купола, украшающие центральные зоны и угол постройки.
