Городовой / Город / Фавориты империи: здание с таинственным прошлым получило статус культурного сокровища
Фавориты империи: здание с таинственным прошлым получило статус культурного сокровища

Опубликовано: 21 января 2026 13:05
 Проверено редакцией
Городовой ру

В Санкт-Петербурге присвоили статус регионального памятника зданию, в котором раньше располагался многоквартирный дом, построенный для нужд Императорского человеколюбивого общества.

Это решение было принято Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Ключевой причиной стал исторический и архитектурный вклад этой постройки в облик города.

Данное общество считалось крупнейшей благотворительной структурой Российской империи. Оно начало свою деятельность в начале XIX столетия, получая средства от представителей императорской семьи и высокопоставленных деятелей.

В XX веке в этом доме проживали такие известные личности, как художник Борис Кустодиев и писатель Михаил Зощенко.

Постройку возвели в период с 1899 по 1900 год, а проект разработал архитектор Михаил Гейслер. Фасады здания оформлены в смешанном стиле: они выделяются эркерами с изогнутыми фронтонами и выступающими частями стены. Выделяют также купола, украшающие центральные зоны и угол постройки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
