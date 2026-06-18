Феникс воскреснет из пепла: этот знак ждут перемены в личной жизни — сделайте первый шаг

В июне для представителей знака Девы Вселенная приготовила щедрые дары. Середина месяца ознаменует собой начало нового этапа в их жизни.
В этот период Девы могут разжечь в своих отношениях огонь любви вместо тлеющих угольков. Представителей знака ожидает приятная поездка на море вдвоем со второй половинкой или романтическое свидание, которое запомнится надолго.
Все ранее возникшие разногласия между партнерами будут способствовать позитивным изменениям, что значительно укрепит взаимоотношения и упрочит союз.
Для одиноких представителей знака появится неожиданная возможность выразить свои чувства давнему объекту симпатии. Рекомендуется воспользоваться этим шансом, поскольку чувства могут оказаться взаимными.
Девам нужно преодолеть нерешительность и предпринять шаги навстречу развитию личных отношений и достижению благополучия.
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