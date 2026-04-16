Фиктивные поставки и 24 млн дохода: как петербуржцы выводили деньги из России

В Санкт-Петербурге задержали троих нелегальных банкиров, занимавшихся выводом средств за границу.
По информации полиции, в преступную группу входили женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет.
Схему раскрыли экономические полицейские Петербурга и Ленобласти совместно с УФСБ и Северо-Западной оперативной таможней.
Как рассказали в полиции, преступники создали канал для перевода денег из РФ якобы за внешнеторговые сделки.
Они подавали в банки поддельные документы о поставках стройматериалов и другой продукции, которые на деле не проводились.
С помощью фальшивых контрактов им удавалось переводить миллионы рублей. Общий объем операций превысил 600 млн рублей, а их доход составил 24 млн рублей.
Возбуждено дело по статьям о валютных операциях с подложными документами, незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Расследование идет дальше.