Фиктивные поставки и 24 млн дохода: как петербуржцы выводили деньги из России
Фиктивные поставки и 24 млн дохода: как петербуржцы выводили деньги из России

Опубликовано: 16 апреля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Благодаря подложным контрактам, им удавалось осуществлять многомиллионные переводы.

В Санкт-Петербурге задержали троих нелегальных банкиров, занимавшихся выводом средств за границу.

По информации полиции, в преступную группу входили женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет.

Схему раскрыли экономические полицейские Петербурга и Ленобласти совместно с УФСБ и Северо-Западной оперативной таможней.

Как рассказали в полиции, преступники создали канал для перевода денег из РФ якобы за внешнеторговые сделки.

Они подавали в банки поддельные документы о поставках стройматериалов и другой продукции, которые на деле не проводились.

С помощью фальшивых контрактов им удавалось переводить миллионы рублей. Общий объем операций превысил 600 млн рублей, а их доход составил 24 млн рублей.

Возбуждено дело по статьям о валютных операциях с подложными документами, незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Расследование идет дальше.

Юлия Аликова
