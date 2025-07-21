Финансовая крепость: как попасть в закрытый музей Банка России на Фонтанке

Музей — это режимный объект и просто так туда не попасть.

Если вы гуляете по набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге и вдруг заметите строгое, словно крепость, здание с массивными дверями — это Музей Банка России.

Это здание — настоящий памятник архитектуры, и он сохранился почти в первозданном виде.

Как попасть и что ждать

Посетить музей можно бесплатно, но только по предварительной записи на сайте музея и с документом, удостоверяющим личность.

Причина в том, что здание является режимным объектом, поэтому здесь предусмотрен строгий досмотр, и опаздывать нельзя, иначе вас просто не пустят, сообщает Петербург Центр.

Это место словно переносит во времена Российской империи, когда здесь кипела финансовая жизнь страны. Экспозиция музея разбита на несколько тематических разделов.

Раздел О чем рассказывает История Государственного банка Рассказывает о том, как учреждался банк, с какими переменами он жил, как развивалась банковская система России с XIX века и до наших дней История денежного обращения Здесь собраны редкие и интересные монеты и банкноты: от древних проволочных монет XIV века, прозванных «чешуйками», до советских и современных памятных монет из драгоценных металлов Кабинет управляющего банком — настоящий «дозорный пункт» музея Воссоздан интерьер кабинета с мебелью начала XX века, на рабочем столе можно увидеть бронзовые письменные приборы, а среди документов — конспекты лекций министра финансов Сергея Витте, которые он в начале XX века читал наследнику престола Михаилу Александровичу

Среди экспонатов — старинная мебель, техника для подсчета денег разных времен, форменная одежда банковских служащих, документы, фотографии.

Почему стоит посетить музей

Музей Банка России — это не просто коллекция старинных вещей и денег. Здесь точно будет интересно нумизматам, любителям истории и всем, кто хочет заглянуть внутрь закрытого банковского комплекса.

Благодаря современным интерактивным экспозициям и игровым возможностям, музей подходит для посещения детьми.

Несколько практических советов

Обязательно записывайтесь заранее — количество мест на экскурсиях ограничено.

Не забудьте паспорт — без него вас не пустят.

Приходите строго вовремя.

Возьмите с собой хороший фотоаппарат — операционный зал и кабинеты очень фотогеничны.