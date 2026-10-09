Без стука колёс и с проверкой на 200 тонн: для ВСМ Москва-Петербург изготовили сверхпрочные плети

Специалисты завода сварили почти 700 км путевой нити.

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург скоро станет быстрой как никогда. Уже в 2028 году между двумя столицами планируют запустить первую настоящую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ).

Работы идут вовсю: на заводах кипит производство, а на вокзалах уже расчищают место.

Рельсы без «стук-стук»: готово 700 километров

Вы наверняка помните привычный стук колес в поезде. На новой трассе его практически не будет.

Чтобы поезд шел идеально плавно и тихо, рельсы делают бесстыковыми. На заводе в Петербурге сваривают вместе несколько 100-метровых рельсов и получают гигантские плети длиной по 800 метров, рассказали в РЖД.

Для одного из двух будущих путей рельсы уже полностью сварили. Это почти 700 километров полотна! Каждое место сварки строго проверяют: стык должен выдерживать колоссальную нагрузку в 200 тонн и не иметь даже миллиметровых кривизн.

Готовые рельсы уже перевозят к месту будущей дороги и складируют вдоль трассы.

Стройка в Петербурге: старое разбирают, историческое берегут

В самом Санкт-Петербурге тоже начались масштабные перемены. Под новый вокзальный комплекс расчищают территорию на Московском вокзале.

Там уже полностью разобрали старые пути, куда раньше прибывали электрички. Следующий шаг — снос и утилизация старых пассажирских платформ.

При этом исторические здания рядом не пострадают. Знаменитые Кокоревские склады аккуратно огородили от стройплощадки. Их не просто сохранят, а впишут в интерьер нового современного вокзала.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ.