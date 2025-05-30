Финская печь и необычная планировка: что останется от исторического вокзала в Сестрорецке

Этот вокзал не просто транспортный узел, а часть культурного наследия.

Сестрорецкий железнодорожный вокзал — это очередной пример здания, который хранит историю. Больше века назад он был построен в курортном городке недалеко от Санкт-Петербурга, а сегодня, несмотря на многие испытания, вновь возвращается к жизни.

История и архитектура вокзала

Вокзал был построен по уникальному проекту. Здание деревянное, двухэтажное с высоким чердаком и необычной планировкой: оно не было типовым, как многие другие станции того времени.

На первом этаже располагались кассы, залы ожидания и буфеты, а на втором — комнаты для гостей и жилые помещения для рабочих на дорогах.

Особенностью интерьера была печь финского завода «Або» — изразцовая, белая, украшенная кружевным цветочным орнаментом. Фасады станций изначально были бревенчатыми, без обшивки, с ажурной деревянной решеткой балконов и декоративными стропилами на крыше.

В 1910–1917 годах здание реконструировали: фасады обшили вагонкой, планировку немного изменили — центральный зал ожидания разделили перегородкой. Именно тогда была установлена ​​угловая печь, которая дошла до наших дней, сообщает КП.

Испытания времени и пожара 2018 года

Вокзал пережил все трудности XX века, включая Великую Отечественную войну, не пострадал от бомбежек и не был разобран на дрова, как многие деревянные здания того времени. В 2016 году здание стало памятником архитектуры регионального значения.

Однако в 2018 году случился серьезный пожар, который сильно повредил внутреннюю часть здания: выгорела надстройка, пострадали балки перекрытия. В итоге вокзал оказался на грани разрушения.

Реставрация и возвращение исторического облика

В 2023 году Комитет по охране памятников (КГИОП) через суд обязал ОАО «РЖД» провести реставрацию вокзала в течение трех лет. На сегодняшний день уже завершены работы по созданию фундаментов и несуществующих стен. В планах — восстановление фасадов и интерьеров, возвращение его исторического облика.

Особое внимание деталям деталей: будут восстановлены деревянные обшивки фасадов по образцу начала XX века, заменены повреждённые венцы стен и стропильная система крыши.

Козырьки над входами профессора сохранят сохранившийся исторический образ, окно и двери вернутся прежний вид. Внутри отреставрируют декоративные потолки и знаменитую керамическую печь в зале ожидания. Реставрация должна быть закончена в 2026 году.

Значение вокзала для города

Сестрорецкий вокзал — это не просто транспортный узел, часть культурного наследия региона. Его уникальная архитектура и история тесно связаны с развитием Сестрорецка как курорта и города.

Вокзал был центром жизни, откуда началось движение к морскому побережью и санаториям, и сегодня его реставрация поможет сохранить память о прошлом и сделать здание удобным для современного использования.