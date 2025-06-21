Форт «Чумной» оживает: чего ждать от нового шоу, которое снимут в Петербурге

Новое шоу должно объединить исторический и культурный подтекст.

Форт «Император Александр I» в Кронштадте готовится к новому яркому этапу своей истории — на его базе телеканал СТС запускает масштабное приключенческое шоу под названием «Форт. Возвращение легенды».

Премьера шоу запланирована на осень 2025 года, а съемки пройдут уже в августе на территории кластера «Остров фортов».

О чем шоу?

В основе шоу — испытания, которые будут проходить представители российского шоу-бизнеса и соревноваться за главный приз — сокровище императора Петра Первого.

В финале участникам предстоит пройти сложные задания, основанные на исторических событиях, связанных с фортификацией и историей Кронштадта.

Исторический и культурный контекст

Форт «Император Александр I», или «Чумной», — это уникальный памятник военного инженерного искусства XIX века.

Построенный в 1838–1845 годах на искусственном острове, он служил оборонительным объектом, а позже — противочумной лабораторией и военным складом.

После долгого периода заброшенности и разрушения, сейчас форт полностью реставрирован и подготовлен для новых культурных и развлекательных проектов.

Зачем это нужно?

По словам Ксении Шойгу, руководителя проектного офиса кластера «Остров фортов», проект призван привлечь внимание широкой аудитории к форту, стимулировать интерес молодежи к истории и расширить туристический поток после официального открытия объекта.

История проекта

Идея запуска приключенческого шоу вынашивалась более пяти лет. Ранее СТС транслировал российскую версию «Форт Боярд», но в 2022 году французские партнеры запретили съемки в их форте.

Теперь российская команда решила создать собственный проект, который будет учитывать национальный культурный код и уникальную инфраструктуру Кронштадта.

Строительство декораций начнется уже в июле 2025 года, а производство шоу возьмет на себя компания «ВайТ Медиа».

Ключ от сокровищницы форта символически вручили представителям СТС на ПМЭФ, сообщают Известия. Осталось только дождаться, когда проект отснимут и смонтируют.