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«Фу, оно же сырое»: чем опасны карпаччо, тартар и прочие мясные блюда

Опубликовано: 21 июня 2025 20:02
Карпачо и тартар
«Фу, оно же сырое»: чем опасны карпаччо, тартар и прочие мясные блюда
Фото: Городовой.ру

Термической обработки не проходят, а от того выглядят пугающе.

Карпаччо, тартар, меттбретхен, строганина, севиче… Сырые блюда звучат как гастрономическая поэзия, особенно если подаются в ресторане с белыми скатертями и шефом в кителе.

Но вот дилемма: это изысканная закуска или потенциальный билет в инфекционную больницу? Хотя многие отмечают: «Фу, оно же сырое».

Что пугает: бактерии, паразиты и сальмонелла

Сырое мясо действительно может быть опасным. Курятина, баранина, свинина — чемпионки по риску. В курином фарше, например, сальмонелла встречается в 18% образцов (данные Минсельхоза США).

Свинина — ещё один коварный продукт: может содержать трихинелл и других паразитов.

Говядина и оленина считаются более «чистыми», особенно если мясо было шоково заморожено.

Именно это делают с сырьём для карпаччо и тартара: мясо охлаждают до -30° и держат несколько суток. Такой способ убивает большую часть паразитов, но не даёт стопроцентной гарантии.

Что защищает: профессия, репутация и здравый смысл

Шеф-повар, подающий тартар из несвежего мяса, рискует не только карьерой, но и свободой. В приличном ресторане блюдо из сырого мяса — это не эксперимент, а проверка мастерства и качества поставок.

Здесь плохой кусок не замаскируешь соусом — всё видно и чувствуется сразу.

Поэтому если вы и едите сырое — то только в хорошем месте. В сомнительной кафешке лучше ограничиться жареными котлетами. Или вообще уйти.

Домашний тартар — игра на свой страх и риск

Хочется экзотики дома? Тогда действуйте по правилам:

  • только говядина, только охлаждённая, а не размороженная,
  • шоковая заморозка — обязательна (–20 °C и ниже, не менее 3 суток),
  • идеальная чистота на кухне — как в операционной,
  • никаких «да нормально, я промыл».

Карпаччо и тартар — это не просто закуска. Это как фридайвинг в кулинарии: красиво, остро, рискованно. Кто-то пробует и влюбляется. Кто-то предпочитает пожарить до корочки.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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