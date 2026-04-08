ГАТИ учит районы: штрафы за газонные «гонки» вырастут в разы

Все 111 муниципальных образований города примут участие в цикле семинаров. Их задача — усилить надзор за соблюдением ограничений для водителей, чтобы защитить благоустройство дворовых территорий и повысить комфорт жизни в мегаполисе.
Представители местных администраций могут самостоятельно фиксировать нарушения, такие как парковка на газонах, у подъездов, рядом с мусорными контейнерами или в неположенных местах, и составлять протоколы.
За подобные проступки предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, из которых половина зачисляется в бюджет района.
Решения принимает ГАТИ. Анализ документов за предыдущий год показал систематические неточности в протоколах от муниципалитетов.
В 2025 году ГАТИ выдала свыше 350 постановлений по материалам местных администраций на сумму более 1,1 миллиона рублей.
Для предотвращения подобных промахов в будущем ГАТИ организует до конца апреля тренинги для всех муниципальных структур Петербурга.