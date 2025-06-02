Зеленый «оазис» на Московской: как Петербург превращает площадь в сад-трансформер с «живым» рельефом

На Московской площади в Северной столице активно ведутся работы по созданию сада-трансформера, который станет настоящим украшением города.

Особенностью этого проекта станет геопластика — искусственно созданный рельеф, который призван добавить пространству объем и динамику. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

Петербург готовится к Дню России

Сейчас Петербург готовится к празднованию Дня России.

«Праздник гордости за свою страну будем встречать красиво: украшаем город цветными композициями, создаем сады-трансформеры и «аптекарские сады», — поделился Разумишкин.

Традиция садов-трансформеров

По традиции ко дню города на Синем мосту перед Мариинским дворцом появился сад-трансформер, образовав чудесный оазис среди векового гранита и бетона.

Это стало уже доброй петербургской традицией организовывать зеленую зону на одном из самых открыточных видов города.

Как и прежде территория разделена на 6 участков, спроектированных в стиле, который был популярен в 17-18 веке. Сегодня здесь аккуратно помещены в контейнеры 170 деревьев: липы и туи различных форм, 2,5 тысячи кустарников и более 5 тысяч цветов.

Яркие краски

Зеленую зону украсят цветы свежих холодных оттенков. Впервые в этом году для оформления садовники используют эуфорбию ампельную. Когда она разрастется и войдет в полную силу, то будет выглядеть как ажурные белые облака.

Стоит отметить, что в этом году по поручению Губернатора Александра Беглова в Петербурге будет смонтировано 3 сада-трансформера. Первый уже открыт на Синем мосту, остальные на Московской и Якорной площадях будут готовы ко Дню России.

Московская площадь — место притяжения

По словам Разумишкина, сад-трансформер на Московской площади уже скоро откроется. Его украсят 72 липы, 12 видов кустарников и 19 видов цветов. Ярким акцентом сада станут подсолнухи.

На реализацию проекта выделено 60 млн рублей. Завершить работы планируют к 10 июня. Это уже второй подобный проект в Северной столице после открытия сада на Исаакиевской площади.