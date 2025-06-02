Городовой / Город / Зеленый «оазис» на Московской: как Петербург превращает площадь в сад-трансформер с «живым» рельефом
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Зеленый «оазис» на Московской: как Петербург превращает площадь в сад-трансформер с «живым» рельефом

Опубликовано: 2 июня 2025 17:32
сад-трансформер с подсолнухами
Зеленый «оазис» на Московской: как Петербург превращает площадь в сад-трансформер с «живым» рельефом
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Сколько стоит создание нового сада-трансформера в сердце Петербурга?

На Московской площади в Северной столице активно ведутся работы по созданию сада-трансформера, который станет настоящим украшением города.

Особенностью этого проекта станет геопластика — искусственно созданный рельеф, который призван добавить пространству объем и динамику. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

Петербург готовится к Дню России

Сейчас Петербург готовится к празднованию Дня России.

«Праздник гордости за свою страну будем встречать красиво: украшаем город цветными композициями, создаем сады-трансформеры и «аптекарские сады», — поделился Разумишкин.

Традиция садов-трансформеров

По традиции ко дню города на Синем мосту перед Мариинским дворцом появился сад-трансформер, образовав чудесный оазис среди векового гранита и бетона.

Это стало уже доброй петербургской традицией организовывать зеленую зону на одном из самых открыточных видов города.

Как и прежде территория разделена на 6 участков, спроектированных в стиле, который был популярен в 17-18 веке. Сегодня здесь аккуратно помещены в контейнеры 170 деревьев: липы и туи различных форм, 2,5 тысячи кустарников и более 5 тысяч цветов.

Яркие краски

Зеленую зону украсят цветы свежих холодных оттенков. Впервые в этом году для оформления садовники используют эуфорбию ампельную. Когда она разрастется и войдет в полную силу, то будет выглядеть как ажурные белые облака.

Стоит отметить, что в этом году по поручению Губернатора Александра Беглова в Петербурге будет смонтировано 3 сада-трансформера. Первый уже открыт на Синем мосту, остальные на Московской и Якорной площадях будут готовы ко Дню России.

Московская площадь — место притяжения

По словам Разумишкина, сад-трансформер на Московской площади уже скоро откроется. Его украсят 72 липы, 12 видов кустарников и 19 видов цветов. Ярким акцентом сада станут подсолнухи.

На реализацию проекта выделено 60 млн рублей. Завершить работы планируют к 10 июня. Это уже второй подобный проект в Северной столице после открытия сада на Исаакиевской площади.

Новости по теме
Медь вместо сусального золота: почему Нарвские ворота в Петербурге зеленого цвета Медь вместо сусального золота: почему Нарвские ворота в Петербурге зеленого цвета 26 мая 2025 14:32
День России — повод для мини-отпуска: как будем отдыхать в июне и почему 13 июня — выходной День России — повод для мини-отпуска: как будем отдыхать в июне и почему 13 июня — выходной 12 мая 2025 17:03
«Розам — обязательно весной»: чем подкормить цветы, чтобы они радовали дачников Петербурга все лето «Розам — обязательно весной»: чем подкормить цветы, чтобы они радовали дачников Петербурга все лето 10 мая 2025 17:31
Куда переезжает губернатор Петербурга Беглов: Смольный покидает исторические стены Куда переезжает губернатор Петербурга Беглов: Смольный покидает исторические стены 6 мая 2025 16:01
Кроваво-красные свадьбы Руси: почему невесты выбирали алый цвет для наряда Кроваво-красные свадьбы Руси: почему невесты выбирали алый цвет для наряда 6 мая 2025 10:32
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀 1
😿 2
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще