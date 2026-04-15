Герой Обводного: тюлень-охотник нашёл приют в Петербурге
Герой Обводного: тюлень-охотник нашёл приют в Петербурге

Опубликовано: 15 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Герой Обводного: тюлень-охотник нашёл приют в Петербурге
Герой Обводного: тюлень-охотник нашёл приют в Петербурге
Global Look Press / Sergei Zaitsev / Russian Look
Животное, оказавшееся молодой самкой, было замечено у городской набережной.

В Санкт-Петербурге тюлень, который недавно сражался с большой рыбой под мостом через Обводной канал, теперь находится в центре помощи морским животным.

Об этом рассказали в пресс-службе «Спасения тюленей» — личного проекта учредителей «Фонда друзей балтийской нерпы», которые работают над сохранением редких морских млекопитающих.

Эта молодая самка была замечена у городской набережной. Из-за истощения и сложностей городской среды она не смогла вернуться в естественную среду самостоятельно и доверилась людям.

Работники ближайшего автосервиса подобрали животное и вызвали специалистов, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Автор:
Юлия Аликова
Город
