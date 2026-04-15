Герой Обводного: тюлень-охотник нашёл приют в Петербурге

В Санкт-Петербурге тюлень, который недавно сражался с большой рыбой под мостом через Обводной канал, теперь находится в центре помощи морским животным.
Об этом рассказали в пресс-службе «Спасения тюленей» — личного проекта учредителей «Фонда друзей балтийской нерпы», которые работают над сохранением редких морских млекопитающих.
Эта молодая самка была замечена у городской набережной. Из-за истощения и сложностей городской среды она не смогла вернуться в естественную среду самостоятельно и доверилась людям.
Работники ближайшего автосервиса подобрали животное и вызвали специалистов, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".