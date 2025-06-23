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Главная змея России: как отличить гадюку и что делать, если она вас укусила

Опубликовано: 23 июня 2025 14:33
гадюка
Главная змея России: как отличить гадюку и что делать, если она вас укусила
Фото: Городовой.ру

Опасная и распространенная.

Гадюка — единственная ядовитая змея, с которой может встретиться обычный грибник, дачник или турист в средней полосе. И хотя её укус редко бывает смертельным, он всё равно опасен.

Особенно — для детей, аллергиков и людей с хроническими болезнями. Поэтому важно заранее знать, как отличить гадюку от других змей, где она может вас подстеречь и как себя вести, если встреча всё же произошла.

Как узнать гадюку

Главный «пунктик» — зигзагообразная тёмная полоса вдоль спины. Но бывают и полностью чёрные особи — особенно среди обыкновенной гадюки. Вторая отличительная черта — вертикальные зрачки, как у кошки.

Это помогает отличить гадюку от ужей и полозов, у которых зрачки круглые. Также у гадюк голова треугольная, а шея чётко обозначена.

Где водятся

  • Обыкновенная гадюка — почти по всей европейской части России, в лесах, на болотах, в горах и даже на окраинах деревень.
  • Степная гадюка — юг страны, сухие луга и степи.
  • Кавказская — горы, в том числе до 3000 метров над уровнем моря.
  • Восточная — Дальний Восток, включая Приморье и Хабаровский край.

Все они ядовиты, но не агрессивны. При встрече стараются уползти. Нападают только при угрозе.

Как избежать встречи

  • Надевайте плотную одежду, особенно штаны и закрытую обувь.
  • Не ходите по высокой траве, не сажайтесь без осмотра на пеньки и бревна.
  • Всегда имейте палку: можно постукивать перед собой — змея уползёт.
  • Никогда не пытайтесь поймать змею или сфотографировать вблизи.

Что делать, если гадюка на даче

Привести участок в порядок: убрать ветки, доски, заросли, выкорчевать пни. Именно такие места — идеальные убежища. Уничтожать змей запрещено: в ряде регионов гадюка занесена в Красную книгу.

Как происходит укус

Гадюка при угрозе может «подпрыгнуть» и сделать резкий выпад. Чаще — просто шипит и отпугивает.

Укус сопровождается болью, отёком, иногда — слабостью и головокружением. Но летальные случаи крайне редки.

Первая помощь

  • Максимально ограничить движения пострадавшего.
  • Промыть место укуса чистой водой, наложить лёгкую повязку.
  • Не отсасывать яд — это бесполезно.
  • Не давать алкоголь — он только ускорит всасывание яда.
  • Срочно вызвать скорую.

Гадюки — часть природной системы. Они важны, они не ищут конфликта. Если соблюдать осторожность, эта змея останется просто частью ландшафта и не тронет вас.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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