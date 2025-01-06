Год Змеи: почему каждые 12 лет Россия переживает судьбоносные события

Год Змеи в китайском календаре часто становится переломным для России. История показывает, что именно в эти периоды происходили события, изменившие судьбу страны.

1725: смерть Петра I

Год Змеи начался с потерь. Уход Петра I, первого российского императора, 8 февраля (по новому стилю) стал толчком к эпохе дворцовых переворотов и интриг. И хотя это событие произошло за пять дней до наступления года Змеи — 13 февраля, но, тем не менее, в астрологии считается, что наступающий год начинает оказывать свое влияние на события чуть раньше, и колебания могут находиться в пределах десяти дней.

1761: смерть Елизаветы Петровны

Уход Елизаветы Петровны в январе завершил эпоху дворцовых переворотов. Власть перешла к Екатерине II, и началась новая эра в российской истории. Не для всех в Петербурге она закончилась хорошо.

1773: восстание Пугачева

Емельян Пугачев, выдававший себя за Петра III, поднял крестьянскую войну. Этот год Змеи стал символом народного протеста против власти, но историки ее называют не иначе как кровавой крестьянской войной. Она длилась почти два года и оказала влияние на исторические события XIX и XX веков, которые также прошли в год Змеи.

1881: убийство Александра II

13 марта Александр II, известный реформатор, был убит народовольцами. Его гибель остановила процесс принятия первой российской конституции.

1905: Первая революция

События года Змеи начались с Кровавого воскресенья, что привело к массовым забастовкам и народным волнениям по всей стране. Формально она произошла до наступления года по китайскому календарю, но астрологи считают, что влияние приходящего господства Змеи неоспоримо.

1917: Октябрьская революция

Год красной огненной Змеи стал одним из самых судьбоносных в истории России. Революция разрушила старый порядок, изменив всю политическую карту мира.

В 1929 году принят закон «О невозвращенцах»

Иосиф Сталин объявил политику «ликвидации кулачества как класса». В Петербурге бесследно исчезли тысячи людей, и в десятки раз больше бежали, в чем встали с постели.

1941: начало Великой Отечественной войны

Один из самых трагичных годов для СССР. Начало войны, блокада Ленинграда — все это произошло в год Змеи.

Что ждать от 2025 года?

Прошлый год Деревянной Змеи — 1965-й — был отмечен природными и политическими катаклизмами: война во Вьетнаме, разрушительные торнадо в США, распад Малайзийской федерации. Однако глобальных конфликтов Россия тогда избежала.

2025 год обещает быть непростым, но история показывает: годы Змеи приносят не только трудности, но и важные перемены. Возможно, они станут началом новой главы в истории страны.