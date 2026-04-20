Голубцы, но не совсем: Беру кочан капусты - Готовлю ужин за 30 минут
Голубцы, но не совсем: Беру кочан капусты - Готовлю ужин за 30 минут

Опубликовано: 20 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Совет по приготовлению необычного блюда.

Приготовление голубцов - дело хлопотное. Но можно блюдо максимально упростить, при этом сэкономив своё время.

Для приготовления ужина из фарша и капусты стоит воспользоваться простым советом, его дают на канале "Простые рецепты".

Необходимо взять следующие продукты:

  • 1 кочан капусты;
  • 700 г мясного фарша;
  • 1 стакан риса;
  • 1 помидор;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 луковица;
  • 1 пучок петрушки;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л молотого чёрного перца;
  • 1 ч. л. сладкой парики;
  • 40 г сливочного масла;
  • 300 мл воды.

Способ приготовления блюда по шагам

  1. У капусты вырезаем кочерыжку, кочан отправляем в кипяток, варим, пока листья не станут эластичными.
  2. Кочан остужаем, разбираем на листья, у каждого вырезаем толстые прожилки, оставшиеся листья разрезаем вдоль пополам.
  3. Для начинки соединяем фарш, нарезанные помидор, перец, лук и зелень.
  4. Добавляем рис, 1 ложку томатной пасты, специи и соль.
  5. Перемешиваем начинку, а затем выкладываем на подготовленные листья капусты, каждый сворачиваем в трубочку.
  6. Заготовки плотно укладываем в форму по кругу, формируя подобие улитки в 1 слой.
  7. Поверх ленивых голубцов выкладываем кусочки сливочного масла.
  8. Оставшуюся томатную пасту размешиваем в воде, заливаем в форму к голубцам.
  9. Отправляем блюдо на 30 минут в духовой шкаф, температура - 180 градусов.

Готовое капустное блюдо с начинкой выкладываем порциями на тарелки и подаём на стол, для красоты и дополнительного аромата посыпаем свежей зеленью.

Автор:
Марина Котова
