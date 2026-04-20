Голубцы, но не совсем: Беру кочан капусты - Готовлю ужин за 30 минут

Приготовление голубцов - дело хлопотное. Но можно блюдо максимально упростить, при этом сэкономив своё время.
Для приготовления ужина из фарша и капусты стоит воспользоваться простым советом, его дают на канале "Простые рецепты".
Необходимо взять следующие продукты:
- 1 кочан капусты;
- 700 г мясного фарша;
- 1 стакан риса;
- 1 помидор;
- 1 болгарский перец;
- 1 луковица;
- 1 пучок петрушки;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л молотого чёрного перца;
- 1 ч. л. сладкой парики;
- 40 г сливочного масла;
- 300 мл воды.
Способ приготовления блюда по шагам
- У капусты вырезаем кочерыжку, кочан отправляем в кипяток, варим, пока листья не станут эластичными.
- Кочан остужаем, разбираем на листья, у каждого вырезаем толстые прожилки, оставшиеся листья разрезаем вдоль пополам.
- Для начинки соединяем фарш, нарезанные помидор, перец, лук и зелень.
- Добавляем рис, 1 ложку томатной пасты, специи и соль.
- Перемешиваем начинку, а затем выкладываем на подготовленные листья капусты, каждый сворачиваем в трубочку.
- Заготовки плотно укладываем в форму по кругу, формируя подобие улитки в 1 слой.
- Поверх ленивых голубцов выкладываем кусочки сливочного масла.
- Оставшуюся томатную пасту размешиваем в воде, заливаем в форму к голубцам.
- Отправляем блюдо на 30 минут в духовой шкаф, температура - 180 градусов.
Готовое капустное блюдо с начинкой выкладываем порциями на тарелки и подаём на стол, для красоты и дополнительного аромата посыпаем свежей зеленью.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусную пиццу по турецкому рецепту.