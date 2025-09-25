Городовой / Город / «Гопник» с Лиговки: как Петербург подарил России новое слово
«Гопник» с Лиговки: как Петербург подарил России новое слово

Опубликовано: 25 сентября 2025 18:45
«Гопник» с Лиговки: как Петербург подарил России новое слово
Городовой ру

Лиговка конца XIX века стала точкой рождения уличного термина.

Сегодня "гопник" — это образ из массовой культуры: спортивные костюмы, семечки, подъезды. Но корни слова куда глубже и… петербургские.

ГОП и Лиговка

В конце XIX века в доме на Лиговском проспекте, где сейчас стоит гостиница "Октябрьская", открылось Городское общество призора — ГОП. Туда свозили беспризорников и мелких воришек. После революции здание превратилось в Государственное общежитие пролетариата, но аббревиатура осталась прежней.

Так в речи появилось новое слово — "гопники", жители ГОПа. Лиговка быстро прославилась, а горожане шутили: "Количество гопников измеряется в лигах".

Другие корни

Есть и лингвистическая версия: фамилия Гопник встречалась среди евреев Российской империи ещё с XIX века (советский военный деятель Хаскель Моисеевич Гопник). Но именно петербургский ГОП закрепил слово в значении "улица и хулиганство".

От прозвища к штампу

Сначала "гопник" был локальным ярлыком, позже вошёл в ленинградский сленг, а в конце XX века стал общесоюзным. В 90-е слово окончательно превратилось в культурный штамп, узнаваемый без перевода.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
