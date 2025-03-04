Эко-трансформация: в Петербурге появятся временные китайские сады и концепция города-губки

Проект призван преобразить городскую среду, создав новые зеленые зоны для отдыха и прогулок в центре города.

Санкт-Петербург готовится к новому летнему сезону с уникальным проектом благоустройства: в городе появятся три временных сада-трансформера. Они будут разбиты на Якорной площади, Синем мосту и, впервые, на Московской площади.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова. Этот проект призван преобразить городскую среду, создав новые зеленые зоны для отдыха и прогулок в центре города.

Сады-трансформеры: сочетание временности и исторической идентичности

«В этом году временных садов будет немало: это и Якорная площадь, Синий мост, Московская площадь», — цитирует Ларису Канунникову ТАСС.

По ее словам, сады-трансформеры будут созданы с учетом исторической идентичности места их расположения. Это означает, что дизайн садов будет гармонично вписываться в общую архитектурную концепцию района и не нарушать исторический облик города.

Впервые сад-трансформер будет разбит на Московской площади, а на Якорной площади он будет воссоздан после успешного опыта 2023 года.

Опыт России и Китая в создании экологически устойчивых ландшафтов

На пресс-конференции было уделено особое внимание опыту России и Китая в области создания экологически устойчивых ландшафтных решений. Заместитель директора международного ландшафтного бюро «Туренскейп» Хэсин Чан и ландшафтный архитектор Уильям Ху поделились своим опытом и знаниями в этой области.

Они рассказали о современных подходах к созданию зеленых зон в городской среде, о важности учета природных факторов и сохранения экологического баланса.

Концепция города-губки

Хэсин Чан отметил, что ключевым элементом экологической инфраструктуры является вода. Концепт, предполагающий ориентированную на воду экологическую инфраструктуру, получил название «город-губка». Идея заключается в максимальном сохранении воды в городской среде и ее использовании для питания зеленых зон. Это позволяет создавать более устойчивые и экологически чистые городские ландшафты, способствующие улучшению микроклимата и повышению качества жизни горожан.

Временные сады как элемент городской среды

Сады-трансформеры — это не только красивое и практичное решение для благоустройства города, но и важный элемент формирования экологически устойчивой городской среды.

Они позволяют создавать временные зеленые зоны в тех местах, где постоянное благоустройство трудно или невозможно реализовать. В случае с Петербургом, это позволит преобразить обычные городские площади, добавив в них красоты, комфорта и зелени, создав оазисы отдыха в центре города.

Это также позволит испытать различные ландшафтные решения и выбрать наиболее подходящие варианты для постоянного благоустройства.

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