«Воздух, а не метро»: почему жители Кудрово в Ленобласти мечтают о подземке, а получают лишь обещания

Проект станции метро «Кудрово» — одна из самых «многострадальных» тем в истории строительства Ленинградской области.

Зародившись еще в конце 80-х, в «совсем другой стране», сегодня проект так и остается лишь на уровне разговоров, вызывая закономерное возмущение у жителей.

Обещания и реальность: выборы прошли, новостей нет

Губернатор Ленобласти А.Ю. Дрозденко, накануне выборов, анонсировал изъятие участков под строительство станции уже в сентябре.

Однако, как отмечает Telegram-канал «СПб Строительный», новостей нет.

«Выборы прошли, как и сентябрь, однако пока никакой информации по поводу выкупа/изъятия участков под строительство новой станции — нет». Жители надеются, что их «держат в неведении».

Москва виновата?

Из сообщений правительства складывается очевидная тенденция: во всем винят Москву и отсутствие «траншей» для строительства.

«Петербургу не имеет смысла тратить свои средства для строительства в другом регионе, а Ленинградская область такую стройку не потянет», — таково общее мнение.

Эта риторика существует в информационном поле уже не менее 10 лет.

«Город хочет придти на все готовое»: петербуржцы о планах властей

Жители Кудрово выражают свое недовольство и скепсис.

«Думаю, город хочет просто прийти на все готовое. Когда в Кудрово будет все построено за счет области, городские власти просто заберут его себе под названием «Кудровский район», — делится мнением один из горожан.

Отмечается, что метро в Кудрово «просто как воздух необходимо», как и другие городские блага.

«Обещали метро в 2015, потом в 2018, 2021, 2025, 2030…»

Истории дольщиков Setl, заходивших в Кудрово в 2008 году, полны несбывшихся обещаний о сроках появления метро.

«А почему город должен строить что-то в Ленобласти? У нас в городе-то проблемы», — задаются вопросом петербуржцы, видя реальные трудности развития самого города.

Другие отвечают:

«Потому что Кудрово — это область только на бумаге, а по факту — часть города. Вот увидите, когда-нибудь Кудрово передадут под городскую юрисдикцию».

Предполагается, что это произойдет «когда уже там не останется пустого клочка земли под застройку».