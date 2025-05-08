Романтика на Ладоге: петербуржцам станут доступны сказочные свадьбы в Шлиссельбурге

Для жителей Ленобласти и города откроется новый свадебный рай на берегу Невы.

Начиная с июня, Шлиссельбург предоставит парам уникальную возможность пожениться в потрясающей атмосфере средневековой крепости на берегу Невы. Выездные торжественные регистрации бракосочетаний будут проходить по субботам в выставочном пространстве «Домик на пристани». Это событие обещает стать настоящим прорывом в сфере свадебного туризма Ленобласти.

Уникальное место для незабываемой церемонии

Шлиссельбург, город-крепость с богатой историей, расположен на Ореховом острове в устье Невы. Средневековая крепость, раскинувшаяся на берегу Ладожского озера, создает удивительную атмосферу для свадебной церемонии. Бескрайние просторы Ладоги, исторические здания и памятники — все это создает незабываемый фон для важнейшего события в жизни молодоженов.

Построенный в середине XVIII века Благовещенский собор, памятник Петру Великому, дополняет эту уникальную атмосферу истории и красоты.

«Домик на пристани»: идеальное место для свадебной церемонии

Как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти, выездные регистрации будут проходить в выставочном пространстве «Домик на пристани». Это уютное место со сдержанным аристократическим интерьером идеально подходит для проведения интимной и незабываемой свадебной церемонии.

После заключения брака молодожены и их гости смогут сделать первые семейные фотографии на фоне завораживающих пейзажей Шлиссельбурга.

Шлиссельбург: город-ключ к семейному счастью

Название города — Шлиссельбург — переводится как «город-ключ». Организаторы свадебных церемоний предлагают молодоженам «отпереть этим ключом двери в семейную жизнь». Это символическое значение подчеркивает важность и значимость события.

Как подать заявление:

Для того, чтобы пожениться в Шлиссельбурге, необходимо подавать заявление в отделе ЗАГС администрации Кировского района Ленинградской области. Это можно сделать уже сейчас.

Процедура подачи заявления не отличается от стандартной процедуры регистрации брака. После подачи заявления можно начинать планировать свадебную церемонию, выбирая удобную для вас дату и время. Организаторы предлагают различные услуги, направленные на создание комфортных условий для молодоженов и их гостей.

Преимущества свадебной церемонии в Шлиссельбурге:

Свадьба в Шлиссельбурге — это не просто регистрация брака, а незабываемое событие, окруженное удивительной атмосферой истории и красоты. Это место предполгает:

Уникальные пейзажи и историческая обстановка.

Уютное и комфортабельное пространство «Домика на пристани».

Символическое значение «города-ключа».

Возможность проведения свадебной фотосессии на фоне завораживающих видов.

Удобная процедура подачи заявления.

Свадьба в Шлиссельбурге — это отличный способ создать незабываемый день для себя и своих близких. Это событие, которое будет вспоминаться всю жизнь, оставляя после себя яркие и волнующие воспоминания.