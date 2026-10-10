Горячие пышки, бодрые медведи и «выходной» 12 октября: обновляем осенний маршрут по Ленинградскому зоопарку

В зоопарке предупредили, что понедельник у них санитарный день.

Внимание: 12 октября зоопарк закрыт!

Запишите себе эту дату. 12 октября в зоопарке пройдет традиционный санитарный день. В этот день двери закрыты для всех посетителей.

Зачем нужны такие дни? В это время зоопарк не просто отдыхает. Ветеринары и киперы проводят генеральные уборки в вольерах, проверку здоровья животных и ремонтные работы. Пожалуйста, учитывайте это при планировании выходных.

Переходим на осенний график

С началом осени зоопарк изменил режим работы.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Главный нюанс: кассы и вход закрываются ровно за час до окончания работы — в 19:00.

Если затянуть с приходом, внутрь уже не пустят.

Маленький совет: Не стойте в очередях у касс. Билеты проще и быстрее купить онлайн на официальном сайте зоопарка.

Где погладить козочек и покататься на лошадях

Для детей на территории зоопарка работают любимые локации:

Детская площадка с козами: открыта каждый день с 10:00 до 17:45 (перерыв с 14:00 до 15:00). Корм для козочек продается всегда, кроме понедельника и четверга.

открыта каждый день с 10:00 до 17:45 (перерыв с 14:00 до 15:00). Корм для козочек продается всегда, кроме понедельника и четверга. Круг катания на лошадях: с понедельника по четверг — до 17:30, с пятницы по воскресенье — до 18:45.

Обратите внимание: Если на улице идет сильный дождь или дует штормовой ветер, площадки на открытом воздухе могут временно закрыть ради безопасности людей и животных.

Теплые павильоны: где согреться

Если на улице стало холодно, заходите в крытые павильоны.

Павильоны «Экзотариум», «Приматы», «Хищные звери» и «Тропический дом» работают до 20:00.

А вот заглянуть в гости к жирафу можно только до 19:00.

Пышки, кофе и сувениры

Прогулки на свежем воздухе быстро пробуждают аппетит. На территории работает кафе (до 20:00) и пышечная возле главного входа (до 19:30). Там можно перекусить и выпить горячего чая.

Если хотите купить памятную игрушку, учтите график ремонта киосков:

Киоск в «Экзотариуме» закрыт с 1 по 16 октября .

. Киоск у главного входа закрыт с 17 по 30 октября.

Почему стоит сходить в зоопарк именно осенью?

Осень — едва ли не лучшее время для визита. И вот почему:

Животные более активны. В летнюю жару крупные хищники — львы, тигры, волки — предпочитают спать в тени. Осенью они с удовольствием гуляют по вольерам. А белые медведи в прохладную погоду устроят для вас настоящее шоу в бассейне. Красивые виды. Зоопарк расположен в самом центре города, в Александровском парке. Золотая листва и старинная архитектура вокруг делают прогулку очень атмосферной. Немного истории. Наш зоопарк — один из самых старых в России, он работает с 1865 года. Свое историческое название — «Ленинградский» — он сохранил в память о подвиге сотрудников, которые спасали животных в страшные годы блокады.

Надевайте теплые свитера, берите термосы с чаем и приходите гулять всей семьей!

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк призывает не делать фото у своих ворот.