Гости в восторге: нежнейший меренговый рулет с ягодами — готовится проще, чем кажется

Этот десерт получается невероятно лёгким, нежным и буквально тает во рту. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Евгения Полевская. Это просто".
Ингредиенты
Для меренги:
яичные белки — 190 г (примерно 6 яиц), сахар — 250 г, кукурузный крахмал — 25 г, лимонная кислота — щепотка, соль — четверть ч. л., миндальные лепестки — по желанию.
Для крема:
творожный сыр — 150 г, сахарная пудра — 20 г, сливки (33-35%) — 100 мл.
Для начинки и украшения:
клубника или другие ягоды — по вкусу, взбитые сливки и листочки мяты — по желанию.
Приготовление
Сначала я помещаю яичные белки в чашу миксера, добавляю щепотку лимонной кислоты и соль. Взбиваю на средней скорости до образования мягкой пены. Затем увеличиваю скорость и начинаю постепенно вводить сахар, добавляя его небольшими порциями с интервалом 15-20 секунд.
После полного введения сахара продолжаю взбивание до получения плотной, глянцевой массы, которая хорошо держит форму. В конце аккуратно вмешиваю кукурузный крахмал на средней скорости — долго взбивать не нужно.
Противень размером примерно 30×40 см застилаю силиконизированной бумагой для выпечки, включая бортики. Равномерно распределяю меренгу лопаткой и при желании посыпаю миндальными лепестками. Выпекаю в заранее разогретой до 150°C духовке около 30 минут до лёгкого румяного оттенка и образования хрустящей корочки.
Готовую меренгу достаю из духовки, накрываю листом пергамента, сверху кладу решётку и аккуратно переворачиваю. Снимаю нижний слой бумаги, начиная с краёв, и оставляю меренгу полностью остывать.
Творожный сыр взбиваю с сахарной пудрой до однородности. Затем тонкой струйкой вливаю холодные сливки и продолжаю взбивать до получения пышного и нежного крема.
Остывшую меренгу равномерно покрываю кремом, стараясь не надавливать на поверхность. Сверху распределяю нарезанную клубнику или другие ягоды. При желании можно использовать ягодную начинку, предварительно проварив ягоды с сахаром и крахмалом.
Аккуратно сворачиваю меренгу в плотный рулет с помощью бумаги. Завёрнутый рулет помещаю в холодильник на 1-2 часа — так он стабилизируется и будет легче нарезаться.
Перед подачей по желанию украшаю рулет взбитыми сливками, свежими ягодами и листочками мяты.
Примерное время приготовления: 50 минут + 1-2 часа на охлаждение.
