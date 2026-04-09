Покупные паштеты останутся в прошлом: готовим нежную намазку из скумбрии - не закуска, а сплошное наслаждение
Покупные паштеты останутся в прошлом: готовим нежную намазку из скумбрии - не закуска, а сплошное наслаждение

Опубликовано: 9 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Рецепт рыбной намазки с яйцом и сыром

Рыбные консервы прекрасно подходят не только для салатов или пирогов, но и приготовления намазок. Портал «Городовой» советует обратить внимание на рецепт рыбного паштета, который готовится из самых простых продуктов.

Ингредиенты:

  • Скумбрия консервированная – 1 банка;
  • морковь – 1 штука;
  • куриное яйцо – 3 штуки;
  • сливочное масло – 50 г;
  • майонез – по вкусу;
  • сыр плавленый – 50 г;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Отварите морковь и яйца до готовности, остудите, почистите и натрите на мелкой терке. Сливочное масло заранее вытащите из холодильника, что позволит ему размягчиться. Плавленый сыр также натрите на терке.

С рыбных консервов слейте масло, переложите рыбу в тарелку и измельчите вилкой до получения однородной массы. Переложите скумбрию к остальным ингредиентам, размешайте, добавьте майонез, соль и перец.

Обязательно попробуйте намазку на вкус, скорректируйте по своим предпочтениям. Если морковь слишком сладкая, то можно сбалансировать вкус с помощью лимонного сока. Охладите паштет перед подачей.

Рыбная намазка прекрасно сочетается с любым видом хлеба. Его лучше предварительно обжарить, что позволит не размокнуть и оставаться хрустящим.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить намазку из сельди.

Автор:
Полина Аксенова
