Государство видит всё: как проценты по вкладам лишают пенсионеров заслуженных выплат

Три способа сохранить и пенсию, и сбережения.

Каждый пятый пенсионер в России может терять часть положенных выплат, даже не подозревая об этом. Причина — «финансовая ловушка», в которую попадают люди, откладывавшие сбережения на «старость».

Парадоксально, но накопленные средства, вместо того чтобы помогать, могут играть против них, лишая законных доплат.

320 000 рублей на счету — и пенсия под угрозой? Парадоксы доплат к пенсии

История из Свердловской области иллюстрирует эту проблему: 66-летний Николай получил отказ в федеральной доплате к пенсии. Причина — 320 000 рублей на его банковском вкладе, накопленные за десять лет после выхода на пенсию.

«Доход от вклада — 800 рублей в месяц. Именно эта „мелочь“ стала поводом для отказа», — говорят юристы.

По данным ПФР, при расчёте права на социальную доплату учитываются не только официальные доходы, но и «доходы в виде процентов по вкладам, от аренды имущества, дивиденды».

То есть, сам факт наличия сбережений, даже если они не тратятся, может лишить пенсионера положенной государственной помощи.

Как проценты по вкладам лишают заслуженных выплат

Многие пенсионеры имеют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), накопительные программы или депозиты. Казалось бы, всё законно. Но когда человек подаёт заявление на доплату, данные проходят через ФНС и ПФР.

Если суммарный «бумажный» или «виртуальный» доход превышает установленный минимум, доплата не назначается.

В зоне риска оказываются одинокие пенсионеры, не получающие помощи от родственников, но имеющие хоть какие-то сбережения.

Так, вдова из Волгоградской области отказалась от аренды гаража, чтобы не потерять 2 000 рублей доплаты в месяц, поскольку 4 000 рублей от арендатора уже считались «доходом».

От 35 до 55: Когда начинать копить, чтобы не потерять пенсию?

Существуют способы минимизировать риски.

Во-первых, не стоит держать крупные суммы на обычных вкладах, рассчитывая на льготы. Лучше распределить средства по накопительным счетам с привязкой к карте — проценты там ниже, но «официально они часто не проходят как „доход“».

Во-вторых, могут быть полезны обезличенные металлические счета (ОМС).

В-третьих, перед подачей документов на доплату рекомендуется проконсультироваться с юристом или в МФЦ. Иногда достаточно закрыть старый счёт, перевести деньги или сделать дарственную на родственника, чтобы вновь соответствовать критериям.

Парадокс системы в том, что «копишь — теряешь, не копишь — зависишь».

Начинать откладывать стоит как можно раньше — эксперты советуют с 35 лет.

«Если бы каждый начал откладывать хотя бы по 50 рублей в день с 35 лет, то к 65-70 имел бы сумму, которая давала бы прибавку в 10–15 тысяч рублей в месяц — без потери права на доплаты».

Но при позднем старте накопления могут стать препятствием.

«Не надейтесь, что кто-то придёт и всё объяснит», — резюмируют эксперты.

Важно разобраться в системе самостоятельно, чтобы избежать отказа в помощи, когда деньги будут особенно необходимы.