Готовлю сало по-питерски - словно тает во рту: нежнее сливочного масла

Лучший рецепт соленого сала

Сало - штука народная: и закуска сытная, и душа компании. Но чтобы получить дома нежный, тающий во рту кусочек, вовсе не обязательно часами охотиться по магазинам - все реально сделать самому на кухне.

Шаг первый

Рецептов засолки - вагон, но портит их чаще всего одно: плохое сырье. Нутрициолог Вероника Хованская советует сразу искать официальное клеймо - это знак, что продукт прошел проверку.

А вот с замороженным лучше не связываться: под ним легко спрятать старый или подпорченный кусок.

Как отличить хорошее сало от того, что лучше оставить в магазине?

Шкурка: светленькая, без жесткой щетины, толщиной 3–6 см. Это верный признак молодой свинки. Цвет: белый или нежно-розовый. Желтый цвет - такое будет резиновым. Запах: свежий, без аммиачных ноток. Мочевина в аромате — вердикт «сало старого хряка».

Простой тест на мягкость

В магазине можно устроить маленькую проверку. Возьмите зубочистку или кончик ножа. Нормальный кусок должен протыкаться так же легко, как сливочное масло.

Если изначально жесткое - увы, никакая засолка его уже не спасет. Можете даже не пробовать.

Главный секрет засолки

Самый надежный вариант для дома - сухой посол с чесноком и черным перцем. Главный лайфхак: не жалейте соли.

Сало возьмет ровно столько, сколько нужно, лишнее вы потом просто стряхнете. А вот специями лучше не перебарщивать. Они должны подчеркивать вкус, а не забивать его.

Дня три в холодильнике - и можно звать гостей на дегустацию.

