В Елабуге – Чертово городище, в Пермском крае – М-ский треугольник: 3 самых мистических места в России Полезное
Вкуснее греческого салата я не ел: тот самый рецепт, который прозвали "золотой классикой" Полезное
5 правил успешной ловли леща ранней весной: будет клевать без остановки Полезное
Без жарки и варки: рыба по-корейски готовится сама и получается нереально вкусной Полезное
26 апреля – день Фомаиды Медуницы: приметы, традиции и главные запреты Полезное
Готовлю сало по-питерски - словно тает во рту: нежнее сливочного масла

Опубликовано: 25 апреля 2026 11:21
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Лучший рецепт соленого сала

Сало - штука народная: и закуска сытная, и душа компании. Но чтобы получить дома нежный, тающий во рту кусочек, вовсе не обязательно часами охотиться по магазинам - все реально сделать самому на кухне.

Шаг первый

Рецептов засолки - вагон, но портит их чаще всего одно: плохое сырье. Нутрициолог Вероника Хованская советует сразу искать официальное клеймо - это знак, что продукт прошел проверку.

А вот с замороженным лучше не связываться: под ним легко спрятать старый или подпорченный кусок.

Как отличить хорошее сало от того, что лучше оставить в магазине?

  1. Шкурка: светленькая, без жесткой щетины, толщиной 3–6 см. Это верный признак молодой свинки.
  2. Цвет: белый или нежно-розовый. Желтый цвет - такое будет резиновым.
  3. Запах: свежий, без аммиачных ноток. Мочевина в аромате — вердикт «сало старого хряка».

Простой тест на мягкость

В магазине можно устроить маленькую проверку. Возьмите зубочистку или кончик ножа. Нормальный кусок должен протыкаться так же легко, как сливочное масло.

Если изначально жесткое - увы, никакая засолка его уже не спасет. Можете даже не пробовать.

Главный секрет засолки

Самый надежный вариант для дома - сухой посол с чесноком и черным перцем. Главный лайфхак: не жалейте соли.

Сало возьмет ровно столько, сколько нужно, лишнее вы потом просто стряхнете. А вот специями лучше не перебарщивать. Они должны подчеркивать вкус, а не забивать его.

Дня три в холодильнике - и можно звать гостей на дегустацию.

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить новый салат из говядины и яблок.

Автор:
Анастасия Чувакова
