Гранитный апгрейд: Дворцовую и Фонтанку закроют для авто до конца мая

Опубликовано: 10 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Основная причина этих временных неудобств – проведение ремонтных работ.

С 10 апреля по 26 мая на Дворцовой набережной ограничат движение автотранспорта на участке от Эрмитажного до Дворцового моста. Аналогичные ограничения введут и на набережной реки Фонтанки — от улицы Чайковского до Прачечного моста.

Эти меры связаны с ремонтными работами. На Дворцовой набережной на 422,1 метра заменят гранитные плиты на тротуарах и проезжей части, а также отреставрируют парапеты, карнизы, скамейки, стенки спусков и ступени, очистив их и расшив швы.

Участников движения просят быть внимательнее, следить за информационными щитами с схемами объезда и альтернативными маршрутами. Все ограничения вводятся исключительно для проведения строительно-ремонтных работ.

Автор:
Юлия Аликова
