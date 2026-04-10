Гранитный апгрейд: Дворцовую и Фонтанку закроют для авто до конца мая

С 10 апреля по 26 мая на Дворцовой набережной ограничат движение автотранспорта на участке от Эрмитажного до Дворцового моста. Аналогичные ограничения введут и на набережной реки Фонтанки — от улицы Чайковского до Прачечного моста.
Эти меры связаны с ремонтными работами. На Дворцовой набережной на 422,1 метра заменят гранитные плиты на тротуарах и проезжей части, а также отреставрируют парапеты, карнизы, скамейки, стенки спусков и ступени, очистив их и расшив швы.
Участников движения просят быть внимательнее, следить за информационными щитами с схемами объезда и альтернативными маршрутами. Все ограничения вводятся исключительно для проведения строительно-ремонтных работ.