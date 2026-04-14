Городовой / Город / Гребень диктует погоду в Петербурге: от +14 до +17°C с северо-восточным ветром 14–15 апреля
Гребень диктует погоду в Петербурге: от +14 до +17°C с северо-восточным ветром 14–15 апреля

Опубликовано: 14 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Гребень диктует погоду в Петербурге: от +14 до +17°C с северо-восточным ветром 14–15 апреля
Гребень диктует погоду в Петербурге: от +14 до +17°C с северо-восточным ветром 14–15 апреля
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Солнечные лучи продолжат повышать температурные показатели.

14 апреля власть над погодой в Северной столице захватил барический гребень. В городе облачно с прояснениями, без осадков, а солнечные лучи продолжают повышать температуру, отметил синоптик Михаил Леус в материале Piter.tv.

Температура воздуха в Петербурге ожидается от +14 до +16 °C, в Ленинградской области — от +12 до +17 °C. Северо-восточный ветер усилится до 8 м/с, атмосферное давление поднимется до 772 мм рт. ст. — выше нормы.

15 апреля осадков не предвидится. Ночью потеплеет до +6 °C, днем температура составит +11…+13 °C.

Автор:
Юлия Аликова
