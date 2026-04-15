Городовой / Город / Грипп отступает в Петербурге: ОРВИ падает на 11%, но клещи укусили 140 человек
Грипп отступает в Петербурге: ОРВИ падает на 11%, но клещи укусили 140 человек

Опубликовано: 15 апреля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
В Северной столице количество заболевших сократилось на 11,3% за неделю.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отметили снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Петербурге число случаев уменьшилось на 11,3% по сравнению с прошлой неделей, в области — на 4,4%.

Эпидпороги по общей популяции не превышены. Об этом заявили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что со 2 по 8 апреля более 140 петербуржцев обратились в медучреждения из-за укусов клещей.

В городе выявили двух пациентов с бореллиозом (болезнью Лайма) — опасной инфекцией, которая передается через укусы этих паразитов и поражает кожу, суставы, сердце, сосуды и нервную систему.

Автор:
Юлия Аликова
Город
