Опубликовано: 3 ноября 2025 22:00
И это не Москва: самые любимые туристами достопримечательности России находятся в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Большинство известных туристических объектов России сосредоточены в Санкт-Петербурге.

Самые посещаемые туристические объекты России выявил опрос. Лидером среди них стала Красная площадь в Москве. Её выбрали для посещения 93,2% опрошенных, сообщает «Ямал1».

На втором месте по популярности у путешественников оказался Исаакиевский собор, расположенный в Петербурге — здесь побывали 87,6% респондентов.

В десятке наиболее востребованных мест оказались сразу несколько петербургских достопримечательностей.

Помимо Исаакиевского собора, среди городских символов отмечены Эрмитаж, который посетили 82,9% опрошенных, и Петергоф с аналогичным показателем.

Московская Третьяковская галерея заняла пятую строчку, 71% среди участвовавших в исследовании ее посетили.

Интерес у туристов вызывают и некоторые объекты, находящиеся за пределами обеих столиц.

К числу таких достопримечательностей относятся Казанский кремль, Свято-Троицкая Сергиева лавра, а также знаменитое озеро Байкал. Эти места также вошли в число наиболее привлекательных для путешествующих.

Ранее «Городовой» рассказывал, как самостоятельно составить маршрут по Петербургу.

Юлия Аликова
