И это не Москва: самые любимые туристами достопримечательности России находятся в Петербурге

Самые посещаемые туристические объекты России выявил опрос. Лидером среди них стала Красная площадь в Москве. Её выбрали для посещения 93,2% опрошенных, сообщает «Ямал1».
На втором месте по популярности у путешественников оказался Исаакиевский собор, расположенный в Петербурге — здесь побывали 87,6% респондентов.
В десятке наиболее востребованных мест оказались сразу несколько петербургских достопримечательностей.
Помимо Исаакиевского собора, среди городских символов отмечены Эрмитаж, который посетили 82,9% опрошенных, и Петергоф с аналогичным показателем.
Московская Третьяковская галерея заняла пятую строчку, 71% среди участвовавших в исследовании ее посетили.
Интерес у туристов вызывают и некоторые объекты, находящиеся за пределами обеих столиц.
К числу таких достопримечательностей относятся Казанский кремль, Свято-Троицкая Сергиева лавра, а также знаменитое озеро Байкал. Эти места также вошли в число наиболее привлекательных для путешествующих.
