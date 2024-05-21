Какие табу нельзя нарушать всем без исключения фигуристам

Фигурное катание по праву считается одним из самых красивых и зрелищных видов спорта. Но любители смотреть на выступления фигуристов с трибун спорткомплексов или по телевизору, и не догадываются, что закулисье выглядит совсем иначе. Опытные звезды, сумевшие стать чемпионами в своей стране и мире, проходят не только через падения, нечестное судейство и другие проблемы. Существуют жесткие запреты, которые фигуристам нарушать нельзя, дабы не загубить карьеру.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Business Online/Alexey Belkin/Globallookpress.com

Алина Загитова, Евгений Плющенко, Анна Щербакова, Алексей Ягудин и другие российские спортсмены давно заучили эти табу наизусть. Но поклонникам о них рассказывать не принято, иначе таинственный и привлекательный флер вокруг "фигурки" мигом растворится. Вот лишь малая часть запретов, за нарушние которых могут оштрафовать, снять с соревнований и лишить медали.

Никак штанов для женщин

Заметили, что фигуристки катаются почти всегда в платьях, из под которых кокетливо выглядывают нарядные трусики? Так вот, в правилах четко прописано, что на состязания женщины могут являться только в юбке. Ноги должны быть обнажены, вернее, обтянуты в специальные колготы. Если фигуристки и появляются на льду в джинсах, соблазнительных кобинезонах или брюках, это, как правилоЮ ледовые шоу или показательные выступления, где нет ни строгого жюри, ни судьи.

Не кланяться и не болтать лишнего

Спортсменам не положено кланяться перед началом соревнований. Выразить свою признательность аплодирующей публике они имеют право только в конце. Когда катаются конкуренты, другие пары и одиночники должны хранить молчание. Им нельзя обсуждать чужие номера, даже если они намереваются искренне похвалить коллег.

Флешки и лишний реквизит недопустимы

В фигурном катании до сих пор принято приносить музыку для выступлений на CD-дисках. Казалось бы, пережиток прошлого в век стремительного развития информационных технологий, но факт остается фактом.

Во время номера судьи тщательно следят, чтобы у спортменов не было лишних вещей, будь-то веер, зонтик, солнечные очки, массивные шляпы и остальное. Если же деталь костюма одобрена предварительно, то она не должна случайно упасть на лед. За это точно снимут баллы.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Сальто не крутить

Сальто, как и четверные прыжки давно внесены в список запрещенных на соревнованиях. Они очень сложны для выполнения, а значит опасны для здоровья и жизни спортсменов. Фигуристка из Франции, Сурия Бонали, на Олимпиаде рискнула прыгнуть сальто. Наградой ей послужили только овации зрителей. В общем зачете по итогу она стала только десятой. Судьи вольности не простили.

Есть и отдельные табу для пар. Они не имеют права делать прыжки навстречу друг другу, крутить партнершу во время поддержки, делая свыше трех оборотов. Не приветствуется, если спортсмен лежит на льду или же стоит на коленях. Все эти штуки можно показывать на шоу, но не на чемпионатах страны и мира.

Источник фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com