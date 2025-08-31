Как сохранить аромат лета: секреты идеального маринования лесных грибов

Мариновать лесные грибы — это не сложно и не долго, особенно если соблюдать простые правила.

Маринованные грибы — это простой способ сохранить их вкус, аромат и качество как можно дольше. Сделать это несложно, если знать несколько важных правил и секретов.

Почему маринование — лучший способ?

Маринованные грибы — это универсальная закуска и ароматное дополнение к салатам, гарнирам и мясу.

В отличие от сушки или заморозки, маринование позволяет сохранить сочность и насыщенный вкус грибов. Главное — правильно их подготовить и выбрать маринад.

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай раскрыла для «Городового» несколько секретов для маринования белых грибов.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Белые грибы 1 кг Вода 400 мл Уксус (9%) 80 мл Сахар 60 гр Соль 25 гр Лавровый лист 1 шт. Чеснок 4-5 зубчиков (раздавить) Мелко нарезанный свежий розмарин 4 гр (листочки) Мелко нарезанный свежий тимьян 7 гр (листочки) Грецкие орехи (мелко нарезанные) 50 гр (по желанию) Перец чили 1 шт. (можно использовать сушеный)

Приготовление

1. Очистите белые грибы, срежьте поврежденные участки. Если грибы крупные, нарежьте их на более мелкие кусочки.

2. В кастрюле вскипятите подсоленную воду и бланшируйте грибы в течение 5-7 минут. Затем слейте воду и дайте грибам немного остыть.

3. В отдельной кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, лавровый лист, раздавленный чеснок, розмарин, тимьян и перец чили.

4. Доведите до кипения и варите 3-4 минуты, чтобы растворились сахар и соль.

5. В конце варки добавьте нарезанные грецкие орехи для интересного текстурного контраста.

6. Добавьте бланшированные грибы в маринад и варите на среднем огне еще 10 минут, чтобы они впитали ароматы.

7. Разложите горячие грибы по стерилизованным банкам, заливая их горячим маринадом. Убедитесь, что грибы полностью покрыты маринадом.

8. Закройте банки стерилизованными крышками и дайте им остыть при комнатной температуре.

9. Перенесите банки в холодильник или в прохладное темное место.

10. Дайте грибам настояться минимум 2-3 недели перед употреблением.

Шеф-повар рассказал несколько секретов, которые помогают добиться идеального вкуса.

Ингредиент В чем секрет Ароматный акцент Использование свежих трав, таких как розмарин и тимьян, придаст грибам уникальный аромат, который редко встречается в традиционных рецептах. Орехи Грецкие орехи добавляют интересную текстуру и вкус, что делает маринованные грибы более оригинальными. Чили Перец чили придаст легкую остроту, регулируйте его количество по своему вкусу.