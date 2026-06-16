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Их благословила Вселенная: Названы 2 знака Зодиака, которым звезды сулят счастье, деньги и любовь — полоса везения начнется 17 июня

Опубликовано: 16 июня 2026 14:07
 Проверено редакцией
Их благословила Вселенная: Названы 2 знака Зодиака, которым звезды сулят счастье, деньги и любовь — полоса везения начнется 17 июня
Их благословила Вселенная: Названы 2 знака Зодиака, которым звезды сулят счастье, деньги и любовь — полоса везения начнется 17 июня
Городовой ру
Астрологический прогноз

Астрологи определили два знака Зодиака, которым после 17 июня будет сопутствовать удача в сфере личных отношений и благополучия. Ожидается появление перспективных возможностей для увеличения дохода.

Дева

Представителям знака Девы после 17 июня рекомендуется сконцентрировать усилия на реализации своих давних стремлений. В период с 17 по 25 июня возможно воплощение даже самых амбициозных планов.

Астрологи прогнозируют большие перспективы для финансового роста и продвижения по карьерной лестнице.

В личной жизни также ожидается благоприятный период. Рекомендуется не ограничивать себя в желаниях, поскольку все начинания будут успешными. Ожидается поддержка высших сил в делах и любви.

Козерог

Козероги после 17 июня получат прекрасную возможность посвятить себя давно желанным занятиям. Если будет принято решение о монетизации хобби, оно начнет приносить существенный доход.

Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку, а те, кто состоит в браке, смогут разрешить накопившиеся проблемы и насладиться временем, проведенным с партнером.

Отпуск приближается. Он обещает стать незабываемым при условии, что вы позволите себе небольшие отступления от привычного.

Ранее мы рассказали о настоящей причине усталости.

Автор:
Ксения Давыдова
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