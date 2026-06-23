Инновационное удобрение от вредителей: смешали 3 компонента и добавили под кусты — секрет агронома Давыдовой

В весенний, летний и осенний периоды растения требуют активного питания и ухода. Агроном Ксения Давыдова представила инновационный и высокоэффективный рецепт удобрения, которое способствует укреплению растений и обеспечивающего защиту от вредителей.
Летом возможно комбинирование трех видов удобрений в одной смеси для создания питательного комплекса для сада. Эта подкормка применима для клубники, смородины и огородных культур в целом.
Приготовление удобрения
Для приготовления высокоэффективного комплексного удобрения рекомендуется смешать 1 кг золы, 500 г сульфата калия и 2 кг табачной пыли.
Польза удобрения
Табачная пыль выступает одновременно в качестве удобрения и репеллента. Она обогащена фосфором, калием и другими полезными микроэлементами. Контакт с пылью приводит к гибели вредителей.
Как применять
Применение для жимолости, смородины и крыжовника предполагает внесение 2 столовых ложек удобрения под каждый куст; для клубники — 2 чайные ложки; для малины — 2-3 столовые ложки на каждый погонный метр грядки.
Остатки могут быть эффективно использованы при перекопке почвы, а также на будущих грядках, предназначенных для выращивания лука, баклажанов, огурцов и чеснока.
Применение удобрения способствует обогащению почвы питательными веществами, укреплению корневой системы растений и повышению их устойчивости к низким температурам в зимний период.
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